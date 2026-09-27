26 сентября и в ночь на 27 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удары по объектам РФ в Донецкой и Луганской областях

В Донецке Силы обороны нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

Сейчас смотрят

В Генштабе подчеркнули, что такие объекты являются одним из приоритетных направлений боевой деятельности украинских военных. Их поражают, чтобы снизить способность российской армии применять ударные беспилотные системы.

Кроме того, в Крепенском и Луганске Луганской области были поражены два склада боеприпасов.

В Ровеньках Силы обороны нанесли удар по складу материально-технического обеспечения, а в Новоамвросиевском Донецкой области — по складу горюче-смазочных материалов.

В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным целям российской армии продолжается.

Напомним, что 23 сентября и в ночь на 24 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, российским радиолокационным станциям 35Н6 Каста и П-18, а также по складу горюче-смазочных материалов оккупантов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.