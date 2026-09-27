В Украине в понедельник, 28 сентября, применение мер ограничения потребления электроэнергии не планируется.

Отключения света в Украине 28 сентября не прогнозируется

Как сообщила Укрэнерго, завтра, в понедельник, применение мер по ограничению потребления не планируется.

В то же время, в компании призывают пользоваться мощными электроприборами в дневное время — с 11.00 до 15.00.

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– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в вечерние часы – с 17.00 до 22.00, – говорится в сообщении.

Напомним, что в последние дни в Украине потребление электроэнергии демонстрировало тенденцию к снижению из-за солнечной погоды и более эффективной работы солнечных электростанций.

В то же время из-за обстрелов и непогоды фиксировались обесточивание в некоторых областях Украины. В частности, утром 25 сентября из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично оставались без света около 150 населенных пунктов – на Сумщине и на Полтавщине.

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