За последние сутки российские войска атаковали Киевскую область ударными дронами, поразив пять районов.

О последствиях атак сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Атака на Киевскую область 28 сентября: что известно

За последние сутки последствия атаки на Киевскую область зафиксировали в пяти районах.

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В частности, в Броварском районе повреждены два складских и два административных помещения.

В Бучанском районе последствия атаки зафиксировали в частном домовладении и на рынке. Также повреждены шесть транспортных средств.

В Фастовском районе повреждения получили производственное помещение и шесть автомобилей.

В Бориспольском районе повреждено транспортное средство.

В Белоцерковском районе повреждения зафиксировали на сельскохозяйственном предприятии и в многоквартирном доме.

На данный момент известно, что в результате атаки на Киевскую область 28 сентября погибли трое жителей области, еще восемь человек пострадали. Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, один из погибших в Киевской области — гражданин Азербайджана.

Всего за сутки в области поврежден 21 гражданский объект.

На местах продолжают работать спасатели и другие необходимые службы. Они устраняют последствия атак на Киевскую область 28 сентября и фиксируют нанесенные повреждения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 678-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.