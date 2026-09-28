Российские войска в течение нескольких месяцев накапливали живую силу и бронетехнику в районе реки Грузской в Донецкой области, пытаясь создать плацдарм для дальнейшего продвижения к Дружковке и Доброполью.

Силы обороны раскрыли замысел противника, заблокировали его силы и провели двухмесячную операцию по зачистке района.

Об этом сообщил 1 корпус НГУ Азов.

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По данным корпуса, российское командование планировало перерезать ключевые пути к Славянско-Краматорской агломерации, создать угрозу для Дружковки и прорвать украинскую оборону в направлении Доброполья.

Для этого РФ задействовала подразделения 8 армии и 90 танковой дивизии.

После обнаружения российской группировки в район вошли подразделения 1 корпуса НГУ Азов, ВСУ и Национальной гвардии. Украинские военные изолировали район боевых действий, перекрыв противнику возможности для подвоза и эвакуации, после чего приступили к зачистке.

К операции присоединились подразделения 12 бригады Азов, спецназовцы отряда Туман, батальон Шквал 425 полка Скеля и экипажи Lasar’s Group.

По информации Азова, штурмовые группы действовали в сложной лесистой местности, в то время как артиллерия, тяжелые беспилотники и FPV-дроны обеспечивали огневую поддержку и препятствовали передвижению российских сил.

Операция Арт-Ашан: как РФ оставили без артиллерийской поддержки

Отдельным направлением стала борьба с российской артиллерией.

Экипажи Lasar’s Group в рамках операции Арт-Ашан наносили точечные удары по артиллерийским системам противника. Для этого применялись специально разработанные боеприпасы для дронов.

В корпусе отмечают, что поражение российских гаубиц позволило ослабить артиллерийскую поддержку пехоты РФ и упростило дальнейшее продвижение украинских штурмовых групп.

Результаты операции под Дружковкой

По данным 1 корпуса НГУ Азов, операция длилась около двух месяцев.

В ближних боях и в результате ударов БПЛА были уничтожены десятки российских военных. Также украинские силы поразили четыре артиллерийские установки противника, часть российских военных была взята в плен.

В результате российские войска потеряли плацдарм в районе реки Грузской.

В Азове отмечают, что это вынудило российское командование искать альтернативные маршруты и отсрочило реализацию его планов по дальнейшему продвижению в Донецкой области.

Напомним, Третий армейский корпус объявил о завершении третьего этапа операции Вивальди.

Силы обороны продвинулись на севере Донецкой области и вернули под свой контроль ряд населенных пунктов.

Фото: Азов

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