Во вторник, 29 сентября, применение мер ограничения в Украине не планируется.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 29 сентября: что известно

— 29 сентября отключения не прогнозируются. Применение мер ограничения потребления не планируется, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго рекомендуют перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 16:00. И использовать электроэнергию экономно вечером.

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Напомним, сегодня утром были новые обесточивания в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской и Одесской областях в результате российских обстрелов.

Энергетики делали все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и запитать всех потребителей.

Из-за неблагоприятных погодных условий по состоянию на утро полностью или частично остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Сумской и Полтавской областях.

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. 28 сентября по состоянию на 9:30 оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу, 25 сентября.

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