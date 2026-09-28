Графики отключения света 29 сентября: что прогнозируют в Укрэнерго
Во вторник, 29 сентября, применение мер ограничения в Украине не планируется.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света 29 сентября: что известно
— 29 сентября отключения не прогнозируются. Применение мер ограничения потребления не планируется, — говорится в сообщении.
В Укрэнерго рекомендуют перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 16:00. И использовать электроэнергию экономно вечером.
Напомним, сегодня утром были новые обесточивания в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской и Одесской областях в результате российских обстрелов.
Энергетики делали все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и запитать всех потребителей.
Из-за неблагоприятных погодных условий по состоянию на утро полностью или частично остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Сумской и Полтавской областях.
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. 28 сентября по состоянию на 9:30 оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу, 25 сентября.