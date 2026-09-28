Кабмин ограничивает финансирование благоустройства: деньги пойдут на оборону, выплаты и зарплаты
- Украина не получила часть запланированного международного финансирования из-за невыполнения некоторых обязательств перед партнерами.
- Финансирование некритических новых строительств, реконструкций, капремонтов и объектов благоустройства откладывают.
Украина пока не получила часть запланированного международного финансирования, поэтому Кабинет министров принял решение относительно приоритетности государственных расходов.
Об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил в понедельник, 28 сентября.
Кабмин приостановит некритические расходы — Корецкий
— Ситуация с государственными финансами остается сложной. Часть запланированного международного финансирования пока не поступила. В частности, из-за того, что Украина не успела выполнить часть взятых на себя обязательств перед международными партнерами, — отметил Корецкий.
По словам премьер-министра, в таких условиях Кабмин продолжает принимать жесткие антикризисные меры, чтобы обеспечить ключевые потребности государства — оборону и людей.
Решение правительства определяет, какие расходы должны финансироваться в первую очередь.
— Прежде всего финансируем: оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы. Расходы, которые не являются первоочередными, откладываем. Это касается новых строительств, реконструкции и или капитальных ремонтов, которые не являются критически важными, а также объектов благоустройства, как то парков, скверов, фонтанов или перекладывания брусчатки, — отметил премьер-министр.
Он подчеркнул, что сейчас все имеющиеся ресурсы должны направляться на критически важные направления.
Корецкий призвал органы местного самоуправления определить аналогичные приоритеты в своих бюджетах и ограничить финансирование расходов, которые сейчас не относятся к первоочередным.
— Правительство со своей стороны делает все необходимое для выполнения взятых обязательств и получения запланированного международного финансирования. Работаем совместно с парламентом. И здесь важна ответственная работа от депутатов всех фракций и групп, — подчеркнул премьер-министр.
Ранее Сергей Корецкий сообщил, что общий дефицит средств на оборону сейчас составляет $27 млрд. Около $7 млрд правительство рассчитывает высвободить внутри страны за счет экономии и перераспределения бюджетных расходов.
Еще $20 млрд необходимо привлечь для обеспечения Сил обороны дронами, ракетами, техникой и другими необходимыми средствами.