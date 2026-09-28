Всего за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 229 боевых столкновений.

Российские войска нанесли 90 авиационных ударов, сбросив 277 управляемых авиабомб, применили 8 845 дронов-камикадзе и осуществили 2 918 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий на 28 сентября 2026 года

Ситуация в Украине на 28 сентября 2026

На Северо-Слобожанском направлении захватчики шесть раз атаковали в районах Бачевска, Горок и Волфиного.

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На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы, Казачьей Лопани, Волоховского и Приколотного.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Ковшаровки и Колесниковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районах Колодезей, Новоселовки, Заречного, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении противник совершил три штурмовых действия в районе Николаевки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении Федоровки Второй.

На Константиновском направлении зафиксировано 25 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Николайполья, Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Долгой Балки и Русиного Яра.

На Покровском направлении украинские защитники отразили 20 атак. Враг проявлял активность в районах Сергеевки и Молодецкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Доброполья, Вольного, Белицкого, Черниговки и Мирного.

На Александровском направлении захватчики совершили пять атак в направлениях Сичневого и Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции украинских войск. Враг пытался продвинуться в районах Рождественки, Копанов, Егоровки и Мирного.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Потери врага на 28 сентября 2026 года

личного состава – около 1 531 060 (+2 090) человек;

танков – 12 385 (+1) шт.;

боевых бронированных машин – 25 450 (+8) шт.;

артиллерийских систем – 50 477 (+49) шт.;

РСЗО – 2 165 (+2) ед.;

средств ПВО – 1 679 (+2) ед.;

самолетов – 443 (+0) ед.;

вертолетов – 356 (+0) ед.;

наземных робототехнических комплексов – 2 774 (+12) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 537 228 (+1 382) шт.;

крылатых ракет – 5 118 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 154 735 (+490) шт.;

специальной техники – 4 763 (+7) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 678-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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