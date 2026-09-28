Учебный год начался меньше месяца назад, но многие родители уже думают о каникулах. Кому-то нужно спланировать поездку, а кто-то просто хочет несколько дней отдохнуть вместе с ребенком посреди учебного года.

Факты ICTV выяснили, когда будут весенние каникулы в школе в 2027 году и будут ли даты одинаковыми для всех школьников.

Когда весенние каникулы 2027 года

В департаменте образования и науки КГГА рассказали, когда будут весенние каникулы в школе в 2027 году для столичных учеников. В Киеве весенние каникулы рекомендуют провести с 22 по 28 марта 2027 года. Таким образом, школьники будут отдыхать неделю.

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Такой график рекомендован в структуре 2026/2027 учебного года. В ней также указано, что первый семестр продлится до 23 декабря, а второй начнется 11 января.

Но эти даты относятся именно к рекомендованному столичному графику. Окончательный календарь каждая школа утверждает самостоятельно.

— В условиях военного положения высшим приоритетом остается безопасность всех участников образовательного процесса. Поэтому структура учебного года и форма обучения (очная, дистанционная) могут корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью, — отметила директор Департамента Елена Фиданян.

В департаменте также сообщили, что для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.

Когда весенние каникулы в школах Украины

Единого календаря каникул для всех школ Украины нет. Учебное заведение самостоятельно определяет структуру учебного года и периоды отдыха для учеников.

Поэтому в одной школе весенние каникулы могут начаться 22 марта, а в другой — в другой день. На график, в частности, влияют ситуация с безопасностью, формат обучения и организация образовательного процесса.

Перед планированием поездки или отдыха нужно проверить календарь своей школы.

Что с учебным годом в 2026-2027 годах

Постановлением Кабинета Министров №847 определено, что учебный год 2026/2027 продлится с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года.

При этом 30 июня — дата завершения учебного года, но не последний день уроков. Конкретный график школа определяет с учетом своих условий.

В Киеве, например, 28 мая рекомендуют провести Последний звонок. После этого, с 31 мая по 30 июня, школы могут проводить дополнительные занятия, консультации, учебные экскурсии, проектную работу и другие мероприятия.

Могут ли изменить даты каникул

В условиях военного положения школа может корректировать график обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.

Поэтому рекомендованные даты не означают, что все ученики одновременно уйдут на весенние каникулы. Уточнять их нужно непосредственно в своем учебном заведении.

Итак, ориентировочный период, когда весной 2027 года будут каникулы в школе, — с 22 по 28 марта. Для конкретного школьника даты могут отличаться.

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