За год Украина нарастила генерирующие мощности, укрепила резервное энергоснабжение и защиту критически важной инфраструктуры, увеличила запасы оборудования и количество ремонтных бригад, но РФ тоже усовершенствовала средства нанесения ударов и накапливает баллистические и другие ракеты к зиме.

Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил в интервью для телемарафона Єдині новини.

Корецкий о подготовке Украины к зиме 2026–2027

Корецкий заявил, что Украина подходит к предстоящему отопительному сезону лучше подготовленной, чем год назад.

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Планы обеспечения устойчивости, которые утверждались ранее, по его словам, с самого начала были очень амбициозными, однако именно высокие цели позволили существенно укрепить систему, даже несмотря на то, что реализовать удалось не все.

Премьер признал, что по отдельным направлениям остается отставание. В то же время, по его оценке, военные администрации, руководители общин и городов, государственные компании и министерства за это время проделали значительный объем работы.

В частности, в течение года в Украине построили больше генерирующих мощностей. Больше объектов критической инфраструктуры получили дополнительные источники резервного питания, усилили защиту критических элементов системы.

Также государство увеличила запас оборудования и запчастей, нужных на случай повреждений. К возможным авариям и последствиям российских ударов готовят больше ремонтных бригад и техники.

Корецкий подчеркнул, что опыт прошлого отопительного сезона учли при нынешней подготовке.

— Защитить все невозможно. От баллистики вообще довольно сложно. Но выводы из прошлой зимы, уроки прошлой зимы дают о себе знать, и мы гораздо качественнее готовимся к этой зиме, — сказал премьер.

Россия накапливает ракеты на зиму

В то же время подготовка Украины происходит на фоне изменения российской тактики. По словам Корецкого, противник также совершенствует средства, которые использует для ударов.

Среди новых вызовов он назвал реактивные ракеты Shahed. Кроме того, по словам премьера, Россия накапливает баллистические и другие ракеты для применения зимой.

Поэтому даже при лучшей готовности украинской энергетики правительство не ожидает, что отопительный сезон пройдет легко.

— Легко точно не будет, но у нас нет другого сценария, у нас нет другого варианта. Поэтому мы действительно много делаем для того, чтобы подготовиться, подготовиться лучше, чем прошлой зимой, — отметил Корецкий.

Украина также обратилась к европейским партнерам с просьбой о дополнительной помощи на случай масштабных последствий атак. Речь идет, в частности, о возможности привлечения европейских служб по чрезвычайным ситуациям, спасателей, специалистов и техники.

Кому стоит заранее подумать о другом жилье на зиму

Массовый выезд украинцев из городов Корецкий не считает необходимым сценарием. По его словам, переезд населения был бы уже крайней мерой.

В то же время отдельно подготовиться к возможным длительным отключениям стоит семьям, в которых есть маломобильные люди или люди с инвалидностью.

Премьер привел пример человека с ограниченной мобильностью, который живет на верхнем этаже многоэтажки. Во время длительного отключения электричества и остановки лифтов помочь ему будет гораздо сложнее, особенно если спасатели будут одновременно ликвидировать последствия российских атак.

Именно поэтому, по словам Корецкого, социальные службы и семьи таких людей должны заранее определить места, где они смогут находиться в случае сложной ситуации зимой.

— Уезжать — это уже какая-то крайность. Но, например, есть люди с ограниченной подвижностью или люди с инвалидностью. Почему бы не позаботиться именно об этих людях их родственникам или социальным службам города, в частности столицы, — сказал премьер.

Он добавил, что этот вопрос обсуждался, в частности, с мэром Киева, а для людей, нуждающихся в особом внимании, уже определяют возможные альтернативные места пребывания.

Как украинцам подготовиться к зиме

Часть ответственности за подготовку Корецкий возлагает на жильцов домов, ОСМД и ЖЭКи. Один из рисков связан с возможными перебоями в теплоснабжении.

В таком случае многие люди могут одновременно перейти на электрическое отопление. Даже если электроэнергии хватит благодаря собственной генерации или импорту, резкий рост потребления создаст дополнительную нагрузку на внутренние сети многоэтажек.

Поэтому ОСМД и ЖЭКам советуют уже сейчас проверить состояние электрощитовых и другого внутридомового оборудования, при необходимости провести ремонт или замену. Также стоит сформировать запас запчастей на случай аварий.

— Если будут перебои с теплоснабжением, люди перейдут, как в народе говорят, “на розетку” — греться от розетки. Генерация или импорт сработают, и электроэнергия поступит в дом. А дальше ОСМД и ЖЭКи должны заняться своим домом, — пояснил Корецкий.

Премьер также призвал пользоваться государственными программами, которые помогают повысить энергонезависимость жилья. По его словам, на такие программы выделены бюджетные средства, а государство компенсирует банкам проценты по соответствующим кредитам.

До наступления холодов Корецкий советует проверить работу ОСМД или ЖЭКа, состояние общих счетчиков и электрощитов, а также позаботиться о резервном оборудовании и запасных частях.