Министерство обороны обязало все воинские части продолжать выплачивать денежное обеспечение военнослужащим, которые пропали без вести, пока не появится определенное законодательством основание для прекращения выплат.

Об этом Министерство обороны сообщило в понедельник, 28 сентября.

Выплаты семьям пропавших без вести: разъяснение Минобороны

Речь идет о вступлении в законную силу решения суда о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или составлении актовой записи о смерти.

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В ведомстве подчеркнули, что прекращать выплаты только на основании документов об опознании тела или других документов, которые не предусмотрены действующим законодательством, запрещено.

Соответствующее отдельное поручение № 4264/уд от 23.09.2026 доведено до органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций по подчиненности.

— В некоторых воинских частях приостанавливали выплаты, как только появлялись документы об опознании тела. Законодательство не определяет такие документы как основание для прекращения выплат. Из-за этого семьи оставались без выплат еще до того, как смерть или статус военнослужащего были официально установлены. Поручение устраняет эту неоднозначность и требует одинаково применять нормы законодательства во всем войске, — заявила заместитель министра обороны Любовь Галан.

Поручение издано в соответствии с законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей и правительственным порядком выплат пленным, интернированным и пропавшим без вести военнослужащим.

Этот порядок утвержден постановлением Кабмина № 884 от 30 ноября 2016 года в редакции постановления № 449 от 15 апреля 2025 года.

Денежное обеспечение военнослужащего, который пропал без вести, выплачивают ежемесячно на основании приказа командира (начальника, руководителя) воинской части, учреждения или организации.

Выплаты продолжаются до одного из следующих моментов:

вступления в законную силу решения суда о признании военнослужащего безвестно отсутствующим;

даты составления актовой записи о смерти включительно.

Предельным сроком выплат является день исключения военнослужащего из списков личного состава части.

Почему опознание тела не является основанием для прекращения выплат

Опознание тела и официальная регистрация смерти являются разными юридическими процедурами. Для прекращения выплат закон предусматривает именно актовую запись о смерти или соответствующее судебное решение.

Поэтому до момента наступления одного из этих оснований воинская часть обязана продолжать выплату денежного обеспечения.

Следующим шагом должно стать внесение изменений в приказ Минобороны № 280. В нем планируют четко определить, что исключение военнослужащего из списков личного состава в связи со смертью возможно только на основании актовой записи о смерти.

Напомним, по информации и.о. главы Национальной полиции Украины Максима Цуцкиридзе, по состоянию на сентябрь более 114 тыс. человек в Украине считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Среди них есть гражданские и военнослужащие. Точное количество пропавших без вести военных в Украине не называют.

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