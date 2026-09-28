В ходе ночной атаки на Украину армия РФ применила 165 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 28 сентября: что известно

Начиная с 18:00 27 сентября, российские войска атаковали Украину 165 беспилотниками.

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Так, во время ночной атаки противник применил:

ударные БПЛА типа Shahed, 79 из которых были реактивными;

беспилотники Гербера;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово в РФ, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00 28 сентября противовоздушная оборона сбила или подавила 112 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника по 14 локациям. Еще на семи локациях упали обломки сбитых целей.

Атака на Украину продолжается. В воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 678 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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