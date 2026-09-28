Ночная атака на Украину: РФ запустила 165 БпЛА, почти половина из них – реактивные
В ходе ночной атаки на Украину армия РФ применила 165 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 28 сентября: что известно
Начиная с 18:00 27 сентября, российские войска атаковали Украину 165 беспилотниками.
Так, во время ночной атаки противник применил:
- ударные БПЛА типа Shahed, 79 из которых были реактивными;
- беспилотники Гербера;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово в РФ, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Гвардейского в оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:00 28 сентября противовоздушная оборона сбила или подавила 112 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов.
В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника по 14 локациям. Еще на семи локациях упали обломки сбитых целей.
Атака на Украину продолжается. В воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 678 суток.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.