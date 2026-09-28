Все финансовые потребности Украины в обороне должны быть профинансированы до конца года, а оборонные заказы за средства партнеров – выполнены на 100%.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 28 сентября.

Зеленский о сроках для обеспечения оборонного финансирования

Президент провел совещание с премьер-министром Украины и дипломатической командой по поводу ключевых приоритетов в работе с партнерами на ближайшие недели.

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— Конкретные решения, направление договоренностей с партнерами – все это есть, и ответственность премьер-министра, министра иностранных дел Украины, команды Офиса – полностью обеспечить все то, о чем мы сегодня говорили. Я рассчитываю на действенную поддержку от парламентариев, — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что представители правительства должны до 15 октября выполнить свою часть обязательств, необходимых для привлечения финансирования, в котором нуждается Украина.

После этого, по словам президента, аналогичный четкий график работы должен быть определен для парламента. Кабмин и украинские дипломаты будут координировать свои действия с депутатами.

— Правительство, МИД, Офис президента, наши военные, наша переговорная группа – четкая задача заполнить имеющиеся финансовые потребности Украины на оборону. Все, что можем сделать вместе с партнерами, за средства партнеров – это касается прежде всего оборонных заказов, – до конца года должно быть выполнено на 100%, — подчеркнул глава государства.

Напомним, премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Украина до сих пор не получила часть предусмотренного международного финансирования.

Из-за этого Кабинет министров принял решение относительно приоритетности государственных расходов.

В таких условиях правительство продолжает применять жесткие антикризисные меры, чтобы обеспечить основные потребности государства – оборону и людей.

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