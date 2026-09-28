Украинские военные освободили Новое, Ридкодуб и Катериновку в Донецкой области, восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой и вернули еще 51 кв. км украинской территории.

О результатах третьего этапа операции Вивальди сообщили в Третьем армейском корпусе и его командир, бригадный генерал Андрей Билецкий.

Третий этап операции Вивальди: что известно

Третий армейский корпус завершил третий этап наступательной операции Вивальди. Украинские военные освободили Новое, Ридкодуб и Катериновку, а также восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой в Донецкой области.

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По данным Третьего корпуса, за этот этап Силы обороны вернули еще 51 кв. км украинской территории. С начала наступательных действий в рамках операции Вивальди общая площадь возвращенных территорий достигла 176 кв. км.

Потери российских войск во время третьего этапа в корпусе оценивают примерно в 2 тыс. человек. Еще более 250 российских военных попали в плен.

По словам Андрея Билецкого, одной из ключевых задач третьего этапа операции стал захват поселка Нового. Этот населенный пункт российские войска использовали как важный узел на плацдарме, а контроль над высотами вокруг него позволял удерживать инициативу на этом участке фронта.

Для этого украинские военные пытались скрыть настоящее направление основного удара. По словам Билецкого, российское командование ожидало активных действий Сил обороны на другом участке и направляло туда резервы.

— Противник был уверен, что основное направление удара — Шандриголове — Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно потратить свои резервы на контратаки именно на этом направлении. Русские проспали настоящий удар, который был сосредоточен на взятии Нового, — заявил Билецкий.

Во время прорыва российской обороны Третий корпус задействовал модернизированные советские БТР-60. Машины переделали в дистанционно управляемые роботизированные комплексы-камикадзе и направляли на укрепленные позиции противника.

По данным корпуса, с помощью таких комплексов украинские военные подрывали самые укрепленные позиции россиян, облегчая дальнейшее продвижение штурмовых подразделений.

В Третьем корпусе также сообщили о случаях, когда российские военные сдавались в плен целыми подразделениями. Среди пленных были офицеры, артиллеристы и операторы БпЛА.

Ключевую роль на третьем этапе операции Вивальди, по данным корпуса, сыграли бойцы Третьей штурмовой бригады.

Третий пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса восстановил полный контроль над Ридкодубом и развернул оборону на новых рубежах. К штурмовым действиям также привлекали 10

мобильный пограничный отряд Дозор.

Что известно о предыдущих этапах операции Вивальди

О начале масштабной наступательной операции Вивальди на Лиманском направлении Третий армейский корпус официально сообщил 15 сентября. До этого операция долгое время проходила в режиме информационного затишья.

На первом этапе украинские подразделения зачистили от российской инфильтрации около 75 кв. км и деоккупировали еще 10 кв. км.

Тогда было освобождено Среднее, а также зачищены Новоселовка, Александровка, Яровая и окрестности Корового Яра. По данным Третьего корпуса, потери 20 и 25 армий РФ на этом этапе составили около 1,5 тыс. военных.

На следующих этапах украинские войска продолжили наступление и использовали беспилотные и наземные роботизированные системы. В частности, корпус сообщал об обходном маневре с десантированием наземных роботов в тыл российских войск.