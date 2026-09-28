Риски для цифровой инфраструктуры будут сохраняться до окончания войны, поэтому государство использует разные способы защиты данных и систем.

Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона Єдині новини.

Может ли Украина остаться без интернета из-за ударов по дата-центрам

По словам Корецкого, угроза российских ударов касается не только энергетики, но и цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры. Риски для таких объектов, по его оценке, будут сохраняться до окончания войны.

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Премьер подтвердил, что защиту дата-центров и мобильной связи уже обсуждали на заседании Штаба Верховного главнокомандующего.

— Угроза существует для всей инфраструктуры. Была, есть и будет до конца войны, — заявил Корецкий.

В то же время он не говорил, что Украина обязательно может полностью остаться без интернета. По его словам, задача государства — заранее учитывать самый сложный вариант развития событий и соответственно выстраивать защиту.

Для этого используют разные подходы в зависимости от конкретной системы или объекта. Часть инфраструктуры может быть физически защищена, данные и сервисы — распределены между разными площадками.

— Во-первых, защищаемся. Во-вторых, есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то — в “облаке”, что-то — за границей, что-то — в смешанном варианте, а что-то — все три варианта сразу, — рассказал премьер.

По его словам, универсального решения для всех объектов нет. Однако при планировании защиты цифровой инфраструктуры нужно ориентироваться на самый худший возможный сценарий.

— Надо исходить из худшего сценария и именно так думать и готовиться — это факт, — подчеркнул Корецкий.

Россия усилила удары по дата-центрам Украины

Заявление премьера прозвучало после серии российских атак на украинскую цифровую и телекоммуникационную инфраструктуру.

Как ранее сообщала Financial Times, в течение последней недели РФ усилила удары по дата-центрам и объектам операторов связи.

25 сентября один из объектов телекоммуникационного оператора Datagroup был поражен ударным беспилотником. Компания сообщила, что после повреждения дата-центра продолжила работу с резервных площадок.

По данным Минцифры, после российских ударов в Киеве и области около 100 тыс. домохозяйств временно остались без доступа к интернету.

Удары также затронули инфраструктуру ряда интернет-провайдеров и хостинговых компаний. Повреждения дата-центров повлияли не только на доступ к сети, но и на работу отдельных онлайн-сервисов.

Последствия ударов ощутили на себе и украинские СМИ. 26 сентября ряд телеканалов сообщил о технических проблемах с вещанием после повреждения инфраструктуры телекоммуникационного оператора Cosmonova.

О перебоях сообщали Суспильне, Армия TV, Мы — Украина+ и Новости.LIVE. В отдельных случаях временно пропадал телесигнал или не работала часть онлайн-сервисов.

В Cosmonova тогда заявили о повторном поражении основного ядра и дата-центра.

В Минцифры отмечали, что специалисты восстанавливают поврежденную цифровую и телекоммуникационную инфраструктуру и параллельно работают над повышением ее устойчивости.

25 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что вопрос о дата-центрах рассматривали на заседании Штаба Верховного главнокомандующего.

По его словам, были приняты дополнительные решения для защиты и обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры дата-центров и других объектов, критически важных для связи.

Фото: Сергей Корецкий

Источник : ТСН

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