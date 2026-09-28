Российские войска ночью и утром 28 сентября продолжили атаковать Украину. В частности, последствия масштабных российских ударов фиксируются в Киеве, Харькове, Запорожье и других населенных пунктах. Есть погибшие и десятки пострадавших.

Среди других событий утра — сообщение правительства о дефиците в $27 млрд на оборонные нужды и подготовка Украины к зиме на фоне угрозы новых ударов РФ по энергетике.

Об этих и других событиях ночи и утра 28 сентября — читайте в дайджесте.

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Атака на Киев

Утром 28 сентября Россия атаковала Киев беспилотниками. Попадания и повреждения зафиксированы в Оболонском, Шевченковском, Печерском, Подольском и Голосеевском районах.

По данным ГСЧС, пострадали четыре человека.

В Оболонском районе БПЛА повредил АЗС, где возник пожар. В Шевченковском районе дрон попал в офисное здание, в Печерском также загорелось офисное помещение.

В Подольском районе повреждено нежилое здание, частично разрушена крыша. Во время повторного попадания взрывная волна повредила окна соседнего жилого дома. Пострадали трое подростков: 15-летнему юноше и девушке оказали помощь на месте, 17-летнего юношу госпитализировали.

В Голосеевском районе БПЛА попал в частный двухэтажный дом, один человек пострадал. Также зафиксировано попадание дрона в кафе возле АЗС.

Атака на Киевскую область

Российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Последствия зафиксированы в пяти районах, сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

В Броварском районе повреждены складские и административные помещения, в Бучанском — частный дом, рынок и шесть автомобилей.

В Фастовском районе пострадали производственное помещение и шесть автомобилей, в Бориспольском — транспортное средство, в Белоцерковском — сельскохозяйственное предприятие и многоквартирный дом.

В результате атаки на Киевскую область 28 сентября погибли три человека, еще восемь пострадали. По словам Владимира Зеленского, один из погибших – гражданин Азербайджана.

Всего в регионе поврежден 21 гражданский объект. Спасатели продолжают ликвидировать последствия российской атаки.

Атака на Харьков

В Харькове в результате российской атаки управляемыми авиабомбами повреждены жилые дома в Киевском и Салтовском районах. Одна из управляемых авиабомб попала в многоэтажный дом, где разрушены второй и третий этажи.

По состоянию на 11:00 известно о 35 пострадавших, по меньшей мере 10 из них — дети.

В Салтовском районе среди пострадавших есть дети в возрасте от 2 до 15 лет. Часть из них госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте.

О последствиях атаки сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов. Они уточнили, что повреждения зафиксированы также в Киевском районе города.

Атака на Черниговскую область

Вечером 27 сентября российский беспилотник нанес удар по жилому району Новгорода-Северского, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Пострадали четверо человек: девушки 15 и 17 лет и мужчины 19 и 27 лет. Двоих мужчин госпитализировали, их состояние стабильное, девушки проходят амбулаторное лечение. Также повреждено несколько жилых домов.

Позже российские войска атаковали дроном типа Молния предприятие в Семеновке, а утром 28 сентября нанесли удар БПЛА по объекту критической инфраструктуры в области.

Атака на Донецкую область

За сутки российские войска 24 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

В Белозерском Покровского района разрушены многоэтажный дом и административное здание, еще три многоэтажных дома повреждены.

В Краматорском районе ранены четыре человека: по одному в Славянске и Беленьком, еще двое — в Бузиновке. Повреждения получили жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры в Славянске, Краматорске, Александровке и Староварваровке.

Из прифронтовых районов эвакуировали 402 человека, среди них 36 детей.

Украине не хватает $27 млрд для покрытия оборонных нужд

Украине не хватает $27 млрд для покрытия оборонных нужд, заявил премьер-министр Сергей Корецкий. Около $7 млрд правительство планирует найти внутри страны за счет экономии, пересмотра расходов и перераспределения финансирования.

Еще около $20 млрд Украина рассчитывает привлечь с помощью международных партнеров. Эти средства нужны прежде всего на дроны, ракеты, технику и другое обеспечение Сил обороны.

Среди направлений, расходы на которые могут временно сократить или приостановить, Корецкий назвал дороги, программы устойчивого развития и культуру. В то же время пенсии, зарплаты врачей и учителей, денежное обеспечение военных и поддержку их семей сокращать не планируют.

Для получения части международной помощи правительство должно до 15 октября принять необходимые решения. Отдельные меры также требуют голосования Верховной Рады.

Корецкий рассказал о подготовке Украины к зиме

Украина вступает в зиму 2026–2027 годов лучше подготовленной, чем в прошлом году: нарастили генерирующие мощности, резервное энергоснабжение, защита критической инфраструктуры, запасы оборудования и количество ремонтных бригад.

В то же время РФ совершенствует средства нанесения ударов, применяет реактивные дроны Шахед и накапливает баллистические и другие ракеты к зиме. Поэтому правительство не ожидает легкого отопительного сезона.

Премьер Сергей Корецкий также призвал ОСМД и ЖЭКи проверить электросети и резервное оборудование, а семьи маломобильных людей и людей с инвалидностью заранее продумать альтернативное место пребывания на случай длительных отключений.

Напомним, Третий корпус освободил еще ряд сел, более 250 оккупантов находятся в плену.

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