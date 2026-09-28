Разведывательные дроны 2 корпуса НГУ Хартия зафиксировали группу из девяти человек, среди которых были дети, пожилые и человек на костылях.

Об этом сообщил 2 корпус Национальной гвардии Украины Хартия.

Россияне выводят мирных жителей через газопровод в Купянском районе

27 сентября разведывательные дроны Хартии зафиксировали группу людей, которую российские военные выводили из Купянской общины.

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На видео, по данным корпуса, видно девять человек. Среди них есть дети, пожилые люди и человек на костылях. Вместе с ними двигались мужчины призывного возраста в гражданской одежде.

В Хартии предполагают, что это могли быть российские военные, которые сняли форму и пытались уйти из района боевых действий вместе с мирными жителями.

Группу провели из Купянска через Голубовку к газопроводу Шебелинка – Острогожск, после чего людей завели внутрь трубы.

Именно этот газопровод, по данным украинских военных, российские подразделения использовали для скрытого проникновения штурмовиков в Купянск.

Теперь, как заявляют в корпусе, через него выводят мирных жителей. Чтобы добраться до выхода из газопровода, детям и пожилым людям придется пройти по трубе более 10 км.

Выход находится в лесу. В Хартии предполагают, что оттуда мирных жителей могут в дальнейшем вывезти на временно оккупированную территорию.

В Хартии заявили об использовании мирных жителей в качестве прикрытия

Украинские военные наблюдали за передвижением группы с помощью разведывательных дронов, но не открывали огонь из-за того, что среди людей были дети и пожилые люди.

В Хартии считают, что российские военные как раз на это и рассчитывали и использовали мирных жителей в качестве прикрытия во время выхода.

Также в корпусе отметили, что российская сторона снимала передвижение людей на камеру. Там предполагают, что эти записи могут впоследствии появиться в российских СМИ как якобы кадры эвакуации или спасения мирных жителей.

Военные Хартии задокументировали инцидент. Собранные материалы должны передать для расследования возможных военных преступлений.

В корпусе подчеркнули, что принудительное перемещение гражданского населения с оккупированной территории запрещено международным гуманитарным правом. В частности, соответствующие нормы содержатся в статье 49 IV Женевской конвенции.

Отдельно в Хартии указали на запрет использовать гражданских для прикрытия военных от атак.

Еще одним нарушением в корпусе называют возможное нахождение российских военных в гражданской одежде среди мирного населения.