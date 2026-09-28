Россия начала дополнительную мобилизацию и планирует увеличить привлечение иностранцев в свою армию. Сейчас на территории РФ находятся более 8 тыс. военнослужащих из Северной Кореи. Еще около 10 тыс. жителей КНДР отбирают для подготовки и дальнейшей переброски в РФ.

Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 28 сентября.

Зеленский о дополнительной мобилизации в России

Президент отметил, что соответствующая информация была представлена во время доклада ГУР Минобороны о дальнейших планах России.

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— У нас есть данные по привлечению в Россию военнослужащих из Северной Кореи: сейчас на российской территории находятся более 8 тыс. северокорейских военнослужащих. Дополнительно готовится развертывание контингента еще плюс 10 тыс. – их отбирают для прохождения подготовки и дальнейшей переброски в Россию, – сказал Зеленский.

РФ уже начала дополнительную мобилизацию и наращивает количество людей, которых привлекает в войско различными способами.

— Планируют увеличивать и привлечение иностранцев. И это важно, чтобы правительства стран, из которых Россия привлекает людей в свою армию, противодействовали этому. Каждое правительство мы проинформируем, – отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что Россия рассчитывается с Северной Кореей за военную помощь технологиями.

При технической поддержке РФ на территории КНДР уже развернули производство ударных беспилотников типа Шахед.

Напомним, в июле Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Путин может перейти к расширению мобилизации в России после выборов в Государственную думу РФ, запланированных на 21 сентября.

Как отметил президент, Путин может рассчитывать на мобилизацию от 300 до 500 тыс. человек.

Быстро подготовить такое количество новобранцев Россия не сможет. Из-за этого, по его мнению, значительную часть мобилизованных могут отправлять на фронт с минимальной подготовкой, что приведет к еще большим потерям.

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