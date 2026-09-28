Украина нанесла новые удары по целям в России и на временно оккупированных территориях.

О новых поражениях сообщили президент Украины Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины и Генеральный штаб ВСУ.

Зеленский о новых ударах по объектам в РФ

Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает применять дальнобойные средства в ответ на российские удары.

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По его словам, в ночь на 28 сентября были поражены два оборонных завода — в Тульской и Воронежской областях России. Также подразделения СБУ нанесли удары по нефтяным объектам в Краснодарском крае.

— Мы последовательно отвечаем нашими ударами на большие расстояния на российские атаки, угрожающие жизни людей. Сегодня ночью мы нанесли удары по двум оборонным заводам — в Тульской и Воронежской областях, — сообщил Зеленский.

Кроме того, президент заявил о поражении объектов в Калужской и Орловской областях, которые, по его словам, российская сторона использует для атак дронами по Украине.

В Брянской области удары наносились непосредственно по российским войскам. Зеленский также сообщил о поражении цели в Черном море, однако не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

— Благодарен каждому, кто возвращает войну туда, откуда она пришла. Россия должна прекратить эскалацию, — заявил президент.

СБУ нанесла удары по четырем нефтебазам в Краснодарском крае

В СБУ раскрыли подробности ударов по нефтяным объектам в Краснодарском крае, о которых сообщил Зеленский.

По данным спецслужбы, беспилотники Центра спецопераций Альфа атаковали четыре нефтебазы. В СБУ отметили, что эти объекты используются для хранения и поставок нефтепродуктов для российской армии.

В станице Новотитаровской были поражены нефтебазы Эдельвейс-95 и Дин-Юг-Ойл. После ударов там зафиксировали два отдельных очага возгорания.

Также под удар попала нефтебаза Лукойл-Югнефтепродукт в станице Павловской. По информации СБУ, на объекте возник пожар.

Еще одной целью стала нефтебаза Ангелинская в станице Старонижестеблиевской, где после атаки тоже вспыхнул пожар.

В СБУ заявили, что поражение таких объектов должно затруднить поставки топлива для российских войск.

Генштаб: поражены Панцирь-С2 и объекты БпЛА

Отдельно Генеральный штаб ВСУ сообщил об ударах, которые Силы обороны нанесли 27 сентября и в ночь на 28 сентября по военным объектам РФ и на временно оккупированных территориях.

В районе населенного пункта Сельцо Брянской области РФ поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С2.

В Виноградовке Запорожской области под удар попали пункт управления БпЛА и временный пункт дислокации российского подразделения БпЛА.

Во временно оккупированном Донецке был поражен пункт хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

В Генштабе отметили, что удары по таким объектам направлены на снижение интенсивности применения российскими войсками ударных БпЛА и ослабление их возможностей атаковать Украину.

Еще ряд целей Силы обороны поразили на временно оккупированной территории Донецкой области.

В Мариуполе под удар попало ремонтное подразделение российских войск. В Макеевке и Устиновке были уничтожены склады боеприпасов.

В Никольском Силы обороны нанесли удар по складу материально-технических средств российских оккупационных войск.

В Генштабе заявили, что удары по военным целям РФ продолжаются.