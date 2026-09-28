Общий дефицит средств на оборону составляет $27 млрд: около $7 млрд правительство планирует выделить внутри страны за счет экономии и перераспределения расходов, а остальные $20 млрд нужно привлечь, чтобы обеспечить Силы обороны дронами, ракетами, техникой и другими средствами.

Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил в интервью для телемарафона Єдині новини.

Украине не хватает $27 млрд на оборонные нужды

По словам Сергея Корецкого, потребности оборонного бюджета сейчас превышают имеющееся финансирование на $27 млрд. Правительство вместе с другими органами власти работает над тем, чтобы найти нужные ресурсы и не допустить нехватки средств на ключевые нужды Сил обороны.

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Часть дефицита Украина рассчитывает покрыть собственными силами. Речь идет примерно о $7 млрд, которые правительство планирует высвободить за счет более жесткой экономии государственных средств, пересмотра расходов и перераспределения уже предусмотренного финансирования.

Корецкий объяснил, что потребности государства постоянно меняются, поэтому правительству приходится пересматривать приоритетность программ и искать дополнительные внутренние резервы.

— Каждый божий день ситуация меняется, и мы ищем способы оптимизации, ищем источники, перераспределяем имеющиеся ресурсы, чтобы расставить приоритеты. Вооруженные силы — главный приоритет для всех нас, — подчеркнул премьер.

После такого перераспределения нахватать будет еще около $20 млрд. Чтобы найти эти деньги, президент, правительство и другие органы власти работают с международными партнерами.

На что Украине нужны еще $20 млрд

Дополнительное финансирование нужно в первую очередь для обеспечения Сил обороны вооружением и техникой. Речь идет о дронах, ракетах и других средствах, необходимых украинским военным.

Следующим этапом должно стать определение конкретных источников и механизмов поступления этих средств. Корецкий отметил, что этим будут непосредственно заниматься Министерство обороны и Министерство финансов вместе с партнерами Украины.

В то же время правительство должно решать не только вопросы текущего дефицита. По словам премьера, уже сейчас нужно планировать, за счет каких источников Украина будет финансировать все необходимые расходы в 2027 году.

На чем правительство планирует экономить

Одним из источников примерно $7 млрд внутреннего финансирования должно стать сокращение или приостановка расходов, которые в условиях войны не относятся к первоочередным.

Корецкий объяснил, что правительство пересматривает государственные программы и перераспределяет средства в пользу обороны. Среди направлений, финансирование которых могут приостановить, он назвал дороги, программы устойчивого развития и культуру.

При этом речь идет не о равном сокращении всех бюджетных программ. Расходы, критически важные для государства и населения, должны остаться профинансированными.

Пенсии и зарплаты врачей и учителей сокращать не планируют

Отдельно премьер подчеркнул, что режим экономии не должен отразиться на основных социальных обязательствах государства.

— Несмотря на дефицит государственного бюджета, все социальные расходы — пенсии, зарплаты врачей, учителей — должны быть профинансированы вовремя и в полном объеме. Другого варианта у нас нет, — заявил Корецкий.

Зато финансирование других программ, которые не являются первоочередными или критически необходимыми, могут временно приостановить. Вернуться к ним правительство планирует после поступления необходимых средств от международных партнеров.

Также среди безусловных приоритетов остается денежное обеспечение военнослужащих и поддержка их семей.

Что нужно для получения международного финансирования

Привлечение внешних средств зависит и от выполнения Украиной договоренностей с партнерами. Корецкий заявил, что правительство, со своей стороны, должно до 15 октября принять все решения, необходимые для получения уже обещанной международной финансовой помощи.

В то же время для части финансирования нужны решения Верховной Рады. Премьер призвал народных депутатов принять законопроекты, от которых напрямую зависит поступление средств от партнеров.

По его словам, в условиях войны государство должно быстро пересматривать приоритеты и направлять ресурсы в первую очередь на те нужды, от которых зависит его способность продолжать оборону.

— Мы должны действовать на опережение, гибко и быстро принимать решения, оценивая каждый шаг по одному критерию: ведет ли это к выживанию государства, нации, нашего суверенитета. Если ведет — все остальное не имеет значения, нужно брать и делать, — заявил Корецкий.

Ранее премьер-министр заверил, что выплаты военнослужащим до конца года будут осуществляться стабильно и в полном объеме.

По словам Корецкого, к приоритетным расходам относятся денежное обеспечение военных, предусмотренные выплаты семьям погибших и поддержка семей военнослужащих.

Дефицит средств на другие оборонные нужды не должен повлиять на эти выплаты.

Фото: Кабмин