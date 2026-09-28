В Украине до 31 марта сохранят действующие льготные цены на газ для населения и предприятий, производящих тепло.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Цены на газ до 31 марта: что известно

По словам Корецкого, правительство решило сохранить действующие льготные цены на природный газ для населения и теплопроизводителей до 31 марта.

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Решение приняли с учетом моратория на повышение тарифов, который Верховная Рада ввела на время военного положения. Еще одним фактором премьер назвал сложную социально-экономическую ситуацию в стране.

В то же время Корецкий заявил, что правительство вместе с другими органами власти продолжает работать над изменениями в системе тарифной политики в рамках обязательств перед международными партнерами.

По его словам, речь идет о переходе к более прозрачному и справедливому механизму формирования тарифов. Параллельно власти планируют усиливать адресную поддержку украинцев, которые в ней больше всего нуждаются.

Сколько украинцы сейчас платят за газ

Для клиентов газоснабжающей компании Нафтогаз Украины тарифный план Фиксированный составляет 7,96 грн за 1 куб. м газа. Цена по этому тарифному плану была установлена на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Таким образом, решение правительства о льготных ценах на газ не означает введение нового тарифа для бытовых клиентов Нафтогаза — действующая цена для них остается без изменений.

Напомним, что с 1 октября основные тарифы на коммунальные услуги для населения существенно не меняются. Для большинства бытовых потребителей электроэнергия стоит 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Для домохозяйств с электроотоплением на отопительный период предусмотрена льготная цена — 2,64 грн за 1 кВт·ч за первые 2000 кВт·ч потребления в течение месяца. Объем, превышающий этот лимит, оплачивается по тарифу 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Единого тарифа на холодную воду для всей Украины нет. Стоимость водоснабжения и водоотведения зависит от города и поставщика.