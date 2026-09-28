Потери врага по состоянию на 28 сентября 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки уничтожили еще 2 090 российских военнослужащих.

Общие потери личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли около 1,531 млн.

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Потери врага по состоянию на 28 сентября 2026 года

  • личного состава – около 1 531 060 (+2 090) человек;
  • танков – 12 385 (+1) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 450 (+8) шт.;
  • артиллерийских систем – 50 477 (+49) шт.;
  • РСЗО – 2 165 (+2) шт.;
  • средств ПВО – 1 679 (+2) шт.;
  • самолетов – 443 (+0) шт.;
  • вертолетов – 356 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 774 (+12) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 537 228 (+1 382) шт.;
  • крылатых ракет – 5 118 (+0) шт.;
  • кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 154 735 (+490) шт.;
  • специальной техники – 4 763 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 678 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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