Анастасия Гевко, редактор ленты
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Потери врага на 28 сентября: ВСУ уничтожили еще 2090 окупантов и 49 артсистем
Потери врага по состоянию на 28 сентября 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки уничтожили еще 2 090 российских военнослужащих.
Общие потери личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли около 1,531 млн.
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Потери врага по состоянию на 28 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 531 060 (+2 090) человек;
- танков – 12 385 (+1) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 450 (+8) шт.;
- артиллерийских систем – 50 477 (+49) шт.;
- РСЗО – 2 165 (+2) шт.;
- средств ПВО – 1 679 (+2) шт.;
- самолетов – 443 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 774 (+12) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 537 228 (+1 382) шт.;
- крылатых ракет – 5 118 (+0) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 154 735 (+490) шт.;
- специальной техники – 4 763 (+7) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 678 суток.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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