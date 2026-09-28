Новый учебный год в Украине начался 1 сентября. В этом году подготовка школ к зиме проходит в условиях возможных проблем с энергоснабжением и безопасностью. Это непосредственно касается и организации обучения школьников.

Так когда будут зимние каникулы 2026-2027, сколько они продлятся и предусмотрен ли дополнительный отдых для учеников, разбирались Факты ICTV.

Когда начнутся зимние каникулы в 2026 году

В НУШ рассказали, сколько продлятся зимние каникулы 2026-2027. В новом учебном году зимние каникулы запланированы с 24 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. После завершения отдыха школьники должны вернуться к учебе 11 января.

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В целом ориентировочный график каникул на учебный год выглядит так:

осенние продлятся с 26 октября по 1 ноября 2026 года;

зимние — с 24 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

весенние каникулы продлятся с 22 по 28 марта 2027 года.

Отдельные даты могут отличаться в зависимости от решения конкретной школы. Учебные заведения имеют право самостоятельно определять организацию учебного процесса с учетом ситуации с безопасностью.

Будут ли дополнительные зимние каникулы 2026-2027 в школах

Общего решения о дополнительных каникулах для всех украинских школьников нет.

Однако в Киеве для первоклассников предусмотрели дополнительную неделю отдыха — с 15 по 21 февраля 2027 года. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА.

Для учеников старших классов в столице дополнительных каникул не предусмотрели. Информации об аналогичных дополнительных каникулах для первоклассников в других регионах пока нет.

Когда каникулы в школах Киева

В столичных школах зимний отдых также запланирован с 24 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября, весенние — с 22 по 28 марта. Для первоклассников дополнительно предусмотрены каникулы с 15 по 21 февраля.

Второй семестр начнется 11 января, а ориентировочная дата последнего звонка в киевских школах — 28 мая 2027 года.

При этом окончательная организация обучения будет зависеть от решений конкретного учебного заведения и ситуации в городе.

Отдельные изменения в организации обучения зимой возможны из-за ситуации с безопасностью и энергоснабжением. МОН уже предоставило школам рекомендации по организации работы во время длительных воздушных тревог и отключений электроэнергии.

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