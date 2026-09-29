Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 29 сентября: ликвидировано 1440 оккупантов и почти столько же БпЛА
Потери РФ на 29 сентября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 679-е сутки полномасштабной войны превысили 1,532 млн.
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Потери РФ на 29 сентября 2026 года
- личного состава — около 1 532 500 (+1 440);
- танков — 12 388 (+3);
- боевых бронированных машин — 25 463 (+13);
- артиллерийских систем — 50 498 (+21);
- реактивных систем залпового огня — 2 169 (+4);
- средств противовоздушной обороны — 1 681 (+2);
- самолетов — 443;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 2 780 (+6);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 538 702 (+1 474);
- крылатых ракет — 5 118;
- кораблей (катеров) — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 155 031 (+296);
- специальной техники — 4 765 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 679-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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