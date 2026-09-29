Потери РФ на 29 сентября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 679-е сутки полномасштабной войны превысили 1,532 млн.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 29 сентября 2026 года

  • личного состава — около 1 532 500 (+1 440);
  • танков — 12 388 (+3);
  • боевых бронированных машин — 25 463 (+13);
  • артиллерийских систем — 50 498 (+21);
  • реактивных систем залпового огня — 2 169 (+4);
  • средств противовоздушной обороны — 1 681 (+2);
  • самолетов — 443;
  • вертолетов — 356;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 780 (+6);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 538 702 (+1 474);
  • крылатых ракет — 5 118;
  • кораблей (катеров) — 35;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 155 031 (+296);
  • специальной техники — 4 765 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 679-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Россия начала дополнительную мобилизацию: туда отправят еще 10 тыс. военных КНДР
Россия начала дополнительную мобилизацию: что известно

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.