Президент Владимир Зеленский исключил бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский вывел из состава СНБО Кравченко

Соответствующий указ №970/2026 глава государства подписал 28 сентября. Документ предусматривает внесение изменений в состав СНБО и вступает в силу со дня опубликования.

Решение было принято после увольнения Кравченко с должности генерального прокурора и органов прокуратуры.

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Напомним, что 7 сентября он подал заявление об отставке с должности генпрокурора на фоне расследования НАБУ и САП о возможном “крышевании” колл-центров.

В ночь против 14 сентября Кравченко выехал за границу на служебном автомобиле. Он сообщил, что отправился в пятидневную командировку в Париж для участия в слушаниях ПАСЕ относительно украинских детей.

В тот же день Зеленский отстранил Кравченко от исполнения обязанностей генерального прокурора, а 15 сентября Верховная Рада согласовала его увольнение.

21 сентября Кравченко также подал заявление об увольнении из органов прокуратуры. В тот же день его удовлетворили.

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