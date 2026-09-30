Всего с начала прошлых суток произошло 189 боевых столкновений.

Агрессор нанес один ракетный удар и совершил 46 авиаударов с применением 172 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 5 763 дрона-камикадзе и осуществил 1 938 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий на 30 сентября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 680-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.