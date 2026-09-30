Полтава — административный центр Полтавской области в центральной части Украины. Во время военного положения в городе действует комендантский час, в течение которого находиться на улице и в других общественных местах без специального разрешения запрещено.

В сентябре 2026 года время действия ограничений в Полтаве и области изменили. Факты ICTV узнавали, когда начинается и заканчивается комендантский час в Полтаве и что изменилось.

Когда комендантский час в Полтаве 2026

Сейчас комендантский час в Полтаве и области длится с 01:00 до 05:00.

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То есть выйти на улицу без специального разрешения нельзя с часа ночи до пяти утра.

Начиная с 2023 года, комендантский час на Полтавщине действовал с 00:00 до 04:00. В сентябре 2026 года время сместили на один час вперед.

Решение принял Совет обороны Полтавской области. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

По его словам, новое время учитывает текущую ситуацию с безопасностью и позволяет сохранить необходимые ночные ограничения.

Продолжительность комендантского часа при этом не изменилась, поскольку по-прежнему составляет четыре часа.

Почему изменили время комендантского часа

Изменение времени произошло из-за обновления правил реагирования на воздушные угрозы. В сентябре 2026 года правительство ввело дифференциацию сигналов воздушной тревоги в зависимости от уровня опасности.

Красный уровень означает ракетную или ракетно-дроновую угрозу, а также угрозу массированной атаки беспилотников. Желтый уровень объявляют в случае угрозы применения дронов.

Правительство рекомендовало военному командованию и военным администрациям устанавливать комендантский час с 01:00 до 05:00, а конкретные особенности определять с учетом ситуации с безопасностью в громадах.

В Полтавской области соответствующее решение принял Совет обороны области.

Что запрещено во время комендантского часа

Во время комендантского часа без специального разрешения нельзя находиться на улицах и в других общественных местах.

Поэтому передвигаться по городу в это время можно только в случаях и порядке, предусмотренных установленными правилами, и при наличии необходимых документов или разрешения.

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