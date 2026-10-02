Около половины украинских F-16 находятся в Европе на ремонте — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что F-16 демонстрируют эффективность против новых российских реактивных дронов, которые сложнее сбивать из-за их скорости.
- По словам президента, около половины украинских F-16 длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании.
- Также глава государства сообщил, как ускорить процесс.
Американские истребители F-16 показывают высокую эффективность в борьбе с новыми российскими реактивными беспилотниками. В то же время около половины этих самолетов длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании.
Около половины украинских F-16 находятся в Европе на ремонте
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.
По его словам, возвращение отдельных истребителей после ремонта занимало слишком много времени. Поэтому Украина не имела возможности использовать F-16 в периоды, когда они были особенно нужны для защиты воздушного пространства.
Зеленский отметил, что Киев рассчитывает на помощь западных партнеров в переносе большей части технического обслуживания F-16 непосредственно в Украину.
По мнению президента, это позволит сократить время ремонта и быстрее возвращать самолеты для выполнения боевых задач.
Напомним, что ранее в МИДе отреагировали на сообщения о состоянии украинских F-16. Там опровергли сообщения о якобы катастрофическом состоянии украинских истребителей.
В то же время в ведомстве отметили, что Украина интенсивно использует истребители в сложных условиях.