Американские истребители F-16 показывают высокую эффективность в борьбе с новыми российскими реактивными беспилотниками. В то же время около половины этих самолетов длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании.

Около половины украинских F-16 находятся в Европе на ремонте

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.

По его словам, возвращение отдельных истребителей после ремонта занимало слишком много времени. Поэтому Украина не имела возможности использовать F-16 в периоды, когда они были особенно нужны для защиты воздушного пространства.

Сейчас смотрят

Зеленский отметил, что Киев рассчитывает на помощь западных партнеров в переносе большей части технического обслуживания F-16 непосредственно в Украину.

По мнению президента, это позволит сократить время ремонта и быстрее возвращать самолеты для выполнения боевых задач.

Напомним, что ранее в МИДе отреагировали на сообщения о состоянии украинских F-16. Там опровергли сообщения о якобы катастрофическом состоянии украинских истребителей.

В то же время в ведомстве отметили, что Украина интенсивно использует истребители в сложных условиях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.