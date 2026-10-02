Пожизненное заключение — это высшая мера уголовного наказания, которое назначается за умышленные особо тяжкие преступления.

Лишение свободы заключается в помещении осужденного в уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа и в его изоляции на определенный срок. В некоторых странах пожизненное лишение свободы служит заменой смертной казни или является ее альтернативой.

Есть ли пожизненное заключение в Украине, сколько лет дают при пожизненном лишении свободы — читайте в материале Фактов ICTV.

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Пожизненное заключение в Украине: статистика

По данным, опубликованным на основе статистики пенитенциарной системы, по состоянию на 1 января 2026 года в Украине было 1 573 пожизненно заключенных. Годом ранее, на 1 января 2025 года, их было 1 579. То есть за 2025 год количество пожизненно заключенных уменьшилось на 6 человек. Среди них на начало 2026 года было 30 женщин. В течение 2025 года умерли 30 пожизненно осужденных.

По состоянию на 1 февраля 2024 года, по данным Минюста, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины находились 43 387 человек. К пожизненному лишению свободы из них приговорены 1 593 человека.

В 2023 году в то же время в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах находилось 42 726 человек. По сравнению с прошлогодними данными можно сделать вывод, что количество заключенных увеличилось как минимум на 661 человека (при этом большинство пожизненников — мужчины).

Есть ли пожизненное заключение в Украине и за что его дают

В Украине есть пожизненное заключение. Согласно украинскому законодательству, это высшая мера наказания.

Пожизненное заключение в Украине устанавливается за совершение умышленных особо тяжких преступлений, связанных с убийством одного или нескольких лиц с обстоятельствами, отягощающими наказание.

Пожизненное заключение применяется только в случаях, специально предусмотренных Уголовным кодексом Украины, если суд не считает возможным применять лишение свободы на определенный срок.

Такое наказание не применяется к лицам:

совершившим преступления в возрасте до 18 лет, а также к лицам в возрасте свыше 65 лет;

к женщинам, которые были беременными во время совершения преступления или на момент вынесения приговора;

в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 68 Уголовного Кодекса Украины.

Пожизненное лишение свободы — через сколько лет возможна апелляция

Пожизненное заключение в Украине предусматривало заключение лица сроком до 20 лет с последующей возможностью обратиться с просьбой о помиловании.

В 2023 году президент Украины смягчил наказание для пожизненно заключенных и внес изменения в Положение о порядке осуществления помилования (указ № 838 от 22 декабря 2023 года). Он уменьшил минимальный срок отбытия пожизненного наказания с 20 до 15 лет (то есть на 5 лет).

Конвенция о защите прав человека не запрещает приговаривать людей к пожизненному заключению за особо тяжкие преступления, такие как убийство. Однако у заключенных должна быть реальная перспектива освобождения и возможность пересмотра приговора.

Во время войны к пожизненному заключению могут быть приговорены лица за содействие развязыванию полномасштабной войны против Украины и за сотрудничество с российскими оккупантами.

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