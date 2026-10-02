Украина интенсивно использует F-16 в сложных условиях, но промышленные партнеры все быстрее возвращают самолеты после капитального ремонта.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X.

Состояние украинских F-16: что известно

Тихий отметил, что Украина интенсивно использует парк F-16 в сложных условиях. По его словам, Киев с самого начала понимал, что поддерживать эти самолеты в боеспособном состоянии будет непросто.

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Одна из причин в том, что некоторые компоненты для ранней модификации F-16 уже не производят, поэтому найти их становится все сложнее.

В то же время пресс-секретарь МИД опроверг сообщения о якобы катастрофическом состоянии украинских истребителей.

— Впрочем, недавние сообщения о якобы катастрофически низком уровне исправности самолетов и слишком длительных сроках обслуживания не соответствуют действительности. Наши промышленные партнеры не только продолжают передавать самолеты после капитального ремонта, но и делают это все быстрее. Сроки обслуживания сокращаются, а не увеличиваются, — отметил Тихий.

По словам дипломата, Украина полностью доверяет промышленным партнерам и рассчитывает на дальнейшее совершенствование процессов обслуживания.

Это должно обеспечить максимальную боеготовность и исправность украинских F-16 в зимние месяцы, когда эти возможности будут особенно нужны.

Тихий также предупредил, что сообщения о состоянии истребителей не должны подрывать доверие к международному финансированию их обслуживания или ставить под сомнение необходимость передачи Украине новых F-16 из арсеналов партнеров.