В МИД опровергли сообщения о катастрофическом состоянии украинских F-16
- В МИД отреагировали на сообщение о состоянии украинских F-16.
- Украина интенсивно использует истребители в сложных условиях.
Украина интенсивно использует F-16 в сложных условиях, но промышленные партнеры все быстрее возвращают самолеты после капитального ремонта.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети X.
Состояние украинских F-16: что известно
Тихий отметил, что Украина интенсивно использует парк F-16 в сложных условиях. По его словам, Киев с самого начала понимал, что поддерживать эти самолеты в боеспособном состоянии будет непросто.
Одна из причин в том, что некоторые компоненты для ранней модификации F-16 уже не производят, поэтому найти их становится все сложнее.
В то же время пресс-секретарь МИД опроверг сообщения о якобы катастрофическом состоянии украинских истребителей.
— Впрочем, недавние сообщения о якобы катастрофически низком уровне исправности самолетов и слишком длительных сроках обслуживания не соответствуют действительности. Наши промышленные партнеры не только продолжают передавать самолеты после капитального ремонта, но и делают это все быстрее. Сроки обслуживания сокращаются, а не увеличиваются, — отметил Тихий.
По словам дипломата, Украина полностью доверяет промышленным партнерам и рассчитывает на дальнейшее совершенствование процессов обслуживания.
Это должно обеспечить максимальную боеготовность и исправность украинских F-16 в зимние месяцы, когда эти возможности будут особенно нужны.
Тихий также предупредил, что сообщения о состоянии истребителей не должны подрывать доверие к международному финансированию их обслуживания или ставить под сомнение необходимость передачи Украине новых F-16 из арсеналов партнеров.
— Мы не должны позволить дезинформации ослабить эту жизненно важную поддержку. Модернизация и обслуживание нашего парка F-16 и дальше остаются ключевыми для защиты воздушного пространства Украины и ее людей, — подчеркнул дипломат.