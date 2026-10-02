В рамках программы Ukraine Facility: Украина получила €2,9 млрд от ЕС
- Украина получила от Европейского Союза €2,9 млрд в рамках программы Ukraine Facility.
- Ukraine Facility является программой поддержки Украины на 2024–2027 годы объемом более €50 млрд, направленной на финансирование восстановления, модернизации и реформ, необходимых для движения в ЕС.
Украина получила от Европейского Союза €2,9 млрд в рамках программы Ukraine Facility.
Украина получила €2,9 млрд в рамках программы Ukraine Facility от ЕС
Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, выплата стала возможной после выполнения Украиной 10 индикаторов за первый и второй кварталы 2026 года, а также отдельных предварительных обязательств.
Выполненные требования относятся, в частности, к банковскому сектору, энергетике, аграрной политике, транспорту и другим направлениям. Три индикатора Украина выполнила досрочно.
По словам Корецкого, в условиях сложной финансовой ситуации эти средства имеют немаловажное значение для поддержания устойчивости государства и финансирования ключевых расходов. В то же время это позволяет направлять больше внутренних ресурсов на оборонные нужды.
Он добавил, что потребность Украины во внешнем финансировании остается значительной. Правительство работает над скорейшим принятием необходимых решений, а также взаимодействует с Верховной Радой по принятию соответствующих законопроектов.
Президент Владимир Зеленский также поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и страны ЕС за решение о выплате €2,9 млрд.
По его словам, эта поддержка поможет обеспечить макрофинансовую стабильность Украины и усилить ее обороноспособность.
Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работать с Евросоюзом в координации по выполнению всех достигнутых договоренностей.