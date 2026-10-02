Украина получила от Европейского Союза €2,9 млрд в рамках программы Ukraine Facility.

Украина получила €2,9 млрд в рамках программы Ukraine Facility от ЕС

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, выплата стала возможной после выполнения Украиной 10 индикаторов за первый и второй кварталы 2026 года, а также отдельных предварительных обязательств.

Выполненные требования относятся, в частности, к банковскому сектору, энергетике, аграрной политике, транспорту и другим направлениям. Три индикатора Украина выполнила досрочно.

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По словам Корецкого, в условиях сложной финансовой ситуации эти средства имеют немаловажное значение для поддержания устойчивости государства и финансирования ключевых расходов. В то же время это позволяет направлять больше внутренних ресурсов на оборонные нужды.

Он добавил, что потребность Украины во внешнем финансировании остается значительной. Правительство работает над скорейшим принятием необходимых решений, а также взаимодействует с Верховной Радой по принятию соответствующих законопроектов.

Президент Владимир Зеленский также поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и страны ЕС за решение о выплате €2,9 млрд.

По его словам, эта поддержка поможет обеспечить макрофинансовую стабильность Украины и усилить ее обороноспособность.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работать с Евросоюзом в координации по выполнению всех достигнутых договоренностей.

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