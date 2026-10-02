В мобильном приложении Резерв+ временно ограничат возможность оформления ряда отсрочек от мобилизации.

Ограничения связаны с проведением плановых технических работ в системах Министерства социальной политики Украины, начинающихся в пятницу, 2 октября, в 14:30.

Об этом сообщили в Минобороны.

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Оформление отдельных отсрочек в Резерв+ будет временно недоступно

Из-за технических мероприятий на несколько суток станет недоступным онлайн-оформление отсрочек, связанных с наличием инвалидности, как личной, так и детей или родителей военнообязанного.

Разработчики и техническая служба настойчиво призывают граждан не пытаться переходить в приложение для исправления ситуации.

— Повторный вход не восстановит доступ к этим услугам во время технических работ. Пожалуйста, оставайтесь в своем аккаунте и не выходите из приложения для повторного входа, — отмечают в сообщении.

В то же время, все ранее оформленные документы останутся действительными и не исчезнут из системы.

Если сведения об инвалидности или уже отсрочке отображаются в вашем электронном военно-учетном документе, эта информация полностью сохранится.

Специалисты планируют завершить регламентные работы и полностью восстановить функционал сервиса ориентировочно 4 октября после 16:00.

О точном времени восстановления услуг пользователей сообщат отдельно.

Источник : Минобороны

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