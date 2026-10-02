Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина испытывает пять моделей высокоскоростных беспилотников, предназначенных для перехвата российских реактивных дронов.

Зеленский заявил об испытании 5 моделей реактивных перехватчиков БпЛА

Как рассказал глава нашего государства в интервью Financial Times, до конца октября 2026 года Украина планирует произвести около 400 единиц одной из моделей перехватчиков. Еще четыре разработки проходят испытания.

В то же время масштабирование производства таких средств усугубляет дефицит отдельных комплектующих, в частности двигателей.

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Президент пояснил, что значительную часть двигателей Украина вынуждена импортировать. Собственное производство также существует, однако его объемов пока недостаточно для обеспечения необходимых потребностей.

— Двигатели ключевые, мы действительно импортируем много двигателей. Есть некоторые двигатели нашего производства, но их недостаточно, – сказал Зеленский.

Еще одной проблемой Зеленский назвал недостаток финансирования, сдерживающий разработку и серийное производство критически важного вооружения.

По его словам, сейчас украинские силы способны уничтожать около 57% российских реактивных беспилотников. Показатель перехвата обычных дронов составляет примерно 85-90%.

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