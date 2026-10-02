Коллаборационист — это лицо, которое добровольно сотрудничает с оккупационными властями в ущерб собственной стране.

Какая ответственность за коллаборационизм в Украине в 2026 году — читайте подробнее на Фактах ICTV.

Что такое коллаборационизм в Украине

Коллаборационизм (collaboration, сотрудничество) — сотрудничество граждан определенного государства с врагом и причинение вреда собственной стране.

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Какие действия граждан считаются коллаборационизмом в Украине:

  • лица, которые публично (на митингах, собраниях, в социальных сетях, прессе и т. д.) отрицают вооруженную агрессию России против Украины и оккупацию части украинских территорий;
  • лица, которые поддерживают вооруженные формирования врага и его оккупационную администрацию;
  • лица, призывающие поддерживать действия государства-агрессора и сотрудничать с уполномоченными органами врага;
  • лица, призывающие к непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях нашей страны;
  • украинцы, которые добровольно заняли разного рода должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории нашей страны;
  • граждане Украины, которые принимали участие в организации и проведении незаконных выборов (референдумов) на временно оккупированной территории или публично призывали к ним;
  • граждане Украины, которые распространяли пропаганду и работали в интересах государства-агрессора в учебных заведениях, а также способствовали внедрению стандартов образования оккупантов в украинских учебных заведениях;
  • лица, которые передавали материальные ресурсы военным государства-агрессора, проводили хозяйственную деятельность и всячески взаимодействовали с врагом в его пользу.

Ответственность за коллаборационизм в Украине

В Украине 15 марта 2022 года вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность. Этим документом были внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, в частности добавлена статья Коллаборационистская деятельность (111-1).

За коллаборационизм предусмотрена ответственность, которая зависит от тяжести совершенных действий. Виды наказаний устанавливаются Уголовным кодексом Украины (ст. 111-1).

Согласно документу, на нарушителя может накладываться:

  • арест на срок до 6 месяцев;
  • исправительные работы сроком до 2 лет;
  • лишение свободы на срок до 15 лет;
  • пожизненное лишение свободы;
  • штраф до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 170 тыс. грн;
  • конфискация имущества.

Смотрите, какая ответственность предусмотрена за коллаборационизм в Украине, в инфографике:

відповідальність за колабораціонізм в Україні

Фото: Інфографіка НАЗК

відповідальність за колабораціонізм в Україні

Фото: Інфографіка НАЗК

відповідальність за колабораціонізм в Україні

Фото: Інфографіка НАЗК

відповідальність за колабораціонізм в Україні

Фото: Інфографіка НАЗК

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Источник: Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции

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