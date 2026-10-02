Ответственность за коллаборационизм в Украине 2026: что предусмотрено
Коллаборационист — это лицо, которое добровольно сотрудничает с оккупационными властями в ущерб собственной стране.
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Что такое коллаборационизм в Украине
Коллаборационизм (collaboration, сотрудничество) — сотрудничество граждан определенного государства с врагом и причинение вреда собственной стране.
Какие действия граждан считаются коллаборационизмом в Украине:
- лица, которые публично (на митингах, собраниях, в социальных сетях, прессе и т. д.) отрицают вооруженную агрессию России против Украины и оккупацию части украинских территорий;
- лица, которые поддерживают вооруженные формирования врага и его оккупационную администрацию;
- лица, призывающие поддерживать действия государства-агрессора и сотрудничать с уполномоченными органами врага;
- лица, призывающие к непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях нашей страны;
- украинцы, которые добровольно заняли разного рода должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории нашей страны;
- граждане Украины, которые принимали участие в организации и проведении незаконных выборов (референдумов) на временно оккупированной территории или публично призывали к ним;
- граждане Украины, которые распространяли пропаганду и работали в интересах государства-агрессора в учебных заведениях, а также способствовали внедрению стандартов образования оккупантов в украинских учебных заведениях;
- лица, которые передавали материальные ресурсы военным государства-агрессора, проводили хозяйственную деятельность и всячески взаимодействовали с врагом в его пользу.
Ответственность за коллаборационизм в Украине
В Украине 15 марта 2022 года вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность. Этим документом были внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, в частности добавлена статья Коллаборационистская деятельность (111-1).
За коллаборационизм предусмотрена ответственность, которая зависит от тяжести совершенных действий. Виды наказаний устанавливаются Уголовным кодексом Украины (ст. 111-1).
Согласно документу, на нарушителя может накладываться:
- арест на срок до 6 месяцев;
- исправительные работы сроком до 2 лет;
- лишение свободы на срок до 15 лет;
- пожизненное лишение свободы;
- штраф до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 170 тыс. грн;
- конфискация имущества.
Смотрите, какая ответственность предусмотрена за коллаборационизм в Украине, в инфографике:
Источник: Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции