Коллаборационист — это лицо, которое добровольно сотрудничает с оккупационными властями в ущерб собственной стране.

Какая ответственность за коллаборационизм в Украине в 2026 году — читайте подробнее на Фактах ICTV.

Что такое коллаборационизм в Украине

Коллаборационизм (collaboration, сотрудничество) — сотрудничество граждан определенного государства с врагом и причинение вреда собственной стране.

Сейчас смотрят

Какие действия граждан считаются коллаборационизмом в Украине:

лица, которые публично (на митингах, собраниях, в социальных сетях, прессе и т. д.) отрицают вооруженную агрессию России против Украины и оккупацию части украинских территорий;

лица, которые поддерживают вооруженные формирования врага и его оккупационную администрацию;

лица, призывающие поддерживать действия государства-агрессора и сотрудничать с уполномоченными органами врага;

лица, призывающие к непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях нашей страны;

украинцы, которые добровольно заняли разного рода должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории нашей страны;

граждане Украины, которые принимали участие в организации и проведении незаконных выборов (референдумов) на временно оккупированной территории или публично призывали к ним;

граждане Украины, которые распространяли пропаганду и работали в интересах государства-агрессора в учебных заведениях, а также способствовали внедрению стандартов образования оккупантов в украинских учебных заведениях;

лица, которые передавали материальные ресурсы военным государства-агрессора, проводили хозяйственную деятельность и всячески взаимодействовали с врагом в его пользу.

Ответственность за коллаборационизм в Украине

В Украине 15 марта 2022 года вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность. Этим документом были внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, в частности добавлена статья Коллаборационистская деятельность (111-1).

За коллаборационизм предусмотрена ответственность, которая зависит от тяжести совершенных действий. Виды наказаний устанавливаются Уголовным кодексом Украины (ст. 111-1).

Согласно документу, на нарушителя может накладываться:

арест на срок до 6 месяцев;

исправительные работы сроком до 2 лет;

лишение свободы на срок до 15 лет;

пожизненное лишение свободы;

штраф до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 170 тыс. грн;

конфискация имущества.

Смотрите, какая ответственность предусмотрена за коллаборационизм в Украине, в инфографике:

Источник: Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.