Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 2 октября: ликвидировано 1 520 оккупантов, 37 артсистем и 1 470 БпЛА
Потери врага на 2 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 520 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 682-е сутки полномасштабной войны превысили 1,537 млн.
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Потери РФ на 2 октября 2026 года
- личного состава – около 1 537 390 (+1 520) человек;
- танков – 12 388 (+0) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 471 (+7) шт.;
- артиллерийских систем — 50 592 (+37) шт.;
- РСЗО — 2 175 (+1) шт.;
- средств ПВО — 1 683 (+0) шт.;
- самолетов — 443 (+0) шт.;
- вертолетов — 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 810 (+7) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 542 853 (+1 470) шт.;
- крылатых ракет – 5 126 (+0) шт.;
- кораблей/катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 156 309 (+422) шт.;
- специальной техники – 4 780 (+6) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 682-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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