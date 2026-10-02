Потери врага на 2 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 520 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 682-е сутки полномасштабной войны превысили 1,537 млн.

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Потери РФ на 2 октября 2026 года

  • личного состава – около 1 537 390 (+1 520) человек;
  • танков – 12 388 (+0) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 471 (+7) шт.;
  • артиллерийских систем — 50 592 (+37) шт.;
  • РСЗО — 2 175 (+1) шт.;
  • средств ПВО — 1 683 (+0) шт.;
  • самолетов — 443 (+0) шт.;
  • вертолетов — 356 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 810 (+7) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 542 853 (+1 470) шт.;
  • крылатых ракет – 5 126 (+0) шт.;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 156 309 (+422) шт.;
  • специальной техники – 4 780 (+6) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 682-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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