В воскресенье, 4 октября, по всей Украине не будут введены меры по ограничению поставок электроэнергии.

Об этом сообщает в субботу Укрэнерго.

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— 4 октября отключения не прогнозируются. Завтра, в воскресенье, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики призывают пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00.

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Укрэнерго обращает внимание, что ситуация в энергосистеме может измениться вследствие российских атак и советует следить за сообщениями на официальных страницах Укрэнерго и облэнерго.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что украинские спецслужбы получили два российских документа, в которых содержатся детальные планы атак на энергетическую инфраструктуру Украины зимой.

По его словам, речь идет о двух объемных документах с таблицами и расчетами. В них российская сторона определила конкретные объекты для ударов и указала количество вооружения, необходимое для их поражения.

Среди определенных потенциальных целей — объекты генерации электроэнергии, тепло- и водоснабжения и системы водоотведения.

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