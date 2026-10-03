Идентификацию погибших защитников ускорят — Корецкий
- Правительство Украины определило первоочередные шаги по ускорению и улучшению качества идентификации тел погибших защитников.
- До середины октября должностные лица примут нормативные акты для судебно-медицинской экспертизы и утвердят соответствующие международные соглашения.
В Украине определили первоочередные шаги по существенному улучшению системы идентификации тел военнослужащих, а также активизации поиска пропавших без вести людей.
Соответствующие решения приняли на заседании Координационного совета по защите прав ветеранов и их семей, пленных и пропавших без вести, сообщают премьер-министр Украины Сергей Корецкий и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
Идентификация тел погибших военных
По словам Корецкого, уже к середине октября будет принят весь необходимый пакет нормативно-правовых актов. Это позволит региональным бюро судебно-медицинской экспертизы работать гораздо быстрее и качественнее.
По словам Буданова, в рамках репатриационных действий в Украину возвращено более 26 тыс. тел и останков, но значительная часть из них до сих пор остается неузнанной.
— Семьи должны как можно быстрее получить информацию о судьбе своих родных. Каждый павший герой будет найден и почитаем, — отметил руководитель Офиса президента.
Отдельное внимание во время заседания уделили вопросам международной поддержки. В ближайшее время планируется принятие ряда международных соглашений, которые усилят возможности Украины по поиску и идентификации пропавших без вести защитников.
Премьер-министр подчеркнул, что иностранные партнеры готовы оказывать активную помощь в этом направлении, поэтому Украина должна максимально использовать эту возможность.