В Украине определили первоочередные шаги по существенному улучшению системы идентификации тел военнослужащих, а также активизации поиска пропавших без вести людей.

Соответствующие решения приняли на заседании Координационного совета по защите прав ветеранов и их семей, пленных и пропавших без вести, сообщают премьер-министр Украины Сергей Корецкий и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Идентификация тел погибших военных

По словам Корецкого, уже к середине октября будет принят весь необходимый пакет нормативно-правовых актов. Это позволит региональным бюро судебно-медицинской экспертизы работать гораздо быстрее и качественнее.

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По словам Буданова, в рамках репатриационных действий в Украину возвращено более 26 тыс. тел и останков, но значительная часть из них до сих пор остается неузнанной.

— Семьи должны как можно быстрее получить информацию о судьбе своих родных. Каждый павший герой будет найден и почитаем, — отметил руководитель Офиса президента.

Отдельное внимание во время заседания уделили вопросам международной поддержки. В ближайшее время планируется принятие ряда международных соглашений, которые усилят возможности Украины по поиску и идентификации пропавших без вести защитников.

Премьер-министр подчеркнул, что иностранные партнеры готовы оказывать активную помощь в этом направлении, поэтому Украина должна максимально использовать эту возможность.

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