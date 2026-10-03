Всего за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновений. Российские войска совершили один ракетный и 90 авиационных ударов, сбросив всего 275 управляемых авиабомб. Также оккупанты выпустили 9522 дрона-камикадзе и 2435 раз обстреляли позиции украинских защитников и гражданские населенные пункты.

Под обстрелами оказались более двух десятков населенных пунктов Сумской области и приграничья Черниговщины. В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли точные удары по объектам РФ. Уничтожены или поражены два пункта управления, ячейки скопления штурмовых групп, логистический объект и пять артсистем.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки РФ нанесла трех авиаударов, применила пять КАБов и совершила 55 обстрелов. Детальнее о ситуации на фронте — на карте боевых действий.

Сейчас смотрят

Карта боевых действий на 3 октября 2026

Ситуация в Украине на 3 октября 2026

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак российских войск. Армия РФ пыталась продвинуться в сторону населенных пунктов Старица, Волчанск, Охримовка, Караическое и Избицкое.

На Купянском направлении российские войска восемь раз пытались улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Купянска-Узлового и Куриловки.

На Лиманском направлении отбиты попытки вклиниться в украинскую оборону. Российские войска восемь раз атаковали в сторону населенных пунктов Дробышево, Лиман и Новоселовка.

На Славянском направлении российские войска совершили четыре штурмовых действия в районе Озерного и Николаевки.

На Краматорском направлении русские войска штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксирована 21 атака. Российские войска вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Осикового, Алексеева-Дружковки, Новоселовки, Ильиновки, Кондрашовки, Роскошного, Грузского, Свободного.

На Покровском направлении российские войска совершили 19 атак. Армия РФ пыталась продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Светлое, Мирное, Сергеевка и Молодежское.

На Александровском направлении российские войска четырежды атаковали в сторону Калиновского, Березового и Мирного.

На Гуляйпольском направлении российские войска семь раз атаковали позиции украинских защитников. Армия РФ пыталась продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Терноватое, Ровно и Горькое.

На Ореховском направлении российские войска однажды пытались улучшить свои позиции, атакуя в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении российские войска совершили одно штурмовое действие.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российских войск не обнаружено.

Потери врага на 3 октября 2026

В Генеральном штабе ВСУ подсчитали всеобщие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года:

личного состава – около 1 538 950 (+1 560);

танков – 12 391 (+3);

боевых бронированных машин – 25 477 (+6);

артиллерийских систем – 50 637 (+45);

РСЗО – 2 178 (+3);

средств ПВО – 1683;

самолетов – 443;

вертолетов – 356;

наземных робототехнических комплексов – 2824 (+14);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 544 498 (+1 645);

крылатых ракет – 5 126;

кораблей/катеров – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 156 731 (+422);

специальной техники – 4783 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 683-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.