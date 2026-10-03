Карта боевых действий на 3 октября 2026 – ситуация на фронте
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновений. Российские войска совершили один ракетный и 90 авиационных ударов, сбросив всего 275 управляемых авиабомб. Также оккупанты выпустили 9522 дрона-камикадзе и 2435 раз обстреляли позиции украинских защитников и гражданские населенные пункты.
Под обстрелами оказались более двух десятков населенных пунктов Сумской области и приграничья Черниговщины. В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли точные удары по объектам РФ. Уничтожены или поражены два пункта управления, ячейки скопления штурмовых групп, логистический объект и пять артсистем.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки РФ нанесла трех авиаударов, применила пять КАБов и совершила 55 обстрелов. Детальнее о ситуации на фронте — на карте боевых действий.
Карта боевых действий на 3 октября 2026
Ситуация в Украине на 3 октября 2026
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак российских войск. Армия РФ пыталась продвинуться в сторону населенных пунктов Старица, Волчанск, Охримовка, Караическое и Избицкое.
На Купянском направлении российские войска восемь раз пытались улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Купянска-Узлового и Куриловки.
На Лиманском направлении отбиты попытки вклиниться в украинскую оборону. Российские войска восемь раз атаковали в сторону населенных пунктов Дробышево, Лиман и Новоселовка.
На Славянском направлении российские войска совершили четыре штурмовых действия в районе Озерного и Николаевки.
На Краматорском направлении русские войска штурмовых действий не проводили.
На Константиновском направлении зафиксирована 21 атака. Российские войска вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Осикового, Алексеева-Дружковки, Новоселовки, Ильиновки, Кондрашовки, Роскошного, Грузского, Свободного.
На Покровском направлении российские войска совершили 19 атак. Армия РФ пыталась продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Светлое, Мирное, Сергеевка и Молодежское.
На Александровском направлении российские войска четырежды атаковали в сторону Калиновского, Березового и Мирного.
На Гуляйпольском направлении российские войска семь раз атаковали позиции украинских защитников. Армия РФ пыталась продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Терноватое, Ровно и Горькое.
На Ореховском направлении российские войска однажды пытались улучшить свои позиции, атакуя в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении российские войска совершили одно штурмовое действие.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российских войск не обнаружено.
Потери врага на 3 октября 2026
В Генеральном штабе ВСУ подсчитали всеобщие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года:
- личного состава – около 1 538 950 (+1 560);
- танков – 12 391 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 477 (+6);
- артиллерийских систем – 50 637 (+45);
- РСЗО – 2 178 (+3);
- средств ПВО – 1683;
- самолетов – 443;
- вертолетов – 356;
- наземных робототехнических комплексов – 2824 (+14);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 544 498 (+1 645);
- крылатых ракет – 5 126;
- кораблей/катеров – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 156 731 (+422);
- специальной техники – 4783 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 683-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.