В Киеве ввели временные ограничения для движения транспорта через два моста через реку Днепр в случае объявления сигнала воздушной тревоги. В частности, речь идет о Южном мосте и Подольско-Воскресенском мосте. Движение по другим мостам не будет перекрываться.

Об этом сообщают КГВА и КГГА.

В Киеве изменили правила движения двумя мостами во время тревоги

Городские власти уточнили порядок проезда для каждого из мостов через Днепр:

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Подольско-Воскресенский мост: во время объявления сигнала или отбоя воздушной тревоги движение транспорта прекращается в обоих направлениях на 15 минут, после чего полностью восстанавливается;

во время объявления сигнала или отбоя воздушной тревоги движение транспорта прекращается в обоих направлениях на 15 минут, после чего полностью восстанавливается; Южный мост: в случае объявления сигнала воздушной тревоги движение с левого на правый берег остается открытым без ограничений. В то же время с правого на левый берег движение транспорта ограничивается на 15 минут с момента объявления тревоги, после чего полностью восстанавливается.

Выезд на Южный мост в направлении с правого берега на левый осуществляется со стороны Столичного шоссе, Приднепровского шоссе, а также от автовокзала Выдубичи.

Движение транспорта по Северному мосту, Дарницкому мосту, мосту Патона и мосту Метро во время воздушных тревог будет осуществляться без ограничений.

Водителей и жителей столицы просят заранее учитывать обновленные правила и графики ограничений при планировании поездок по городу.

Утром 3 октября Россия атаковала Северный мост в Киеве, применив ударные беспилотники. Тогда в столице прогремели взрывы через одну минуту после объявления сигнала воздушной тревоги.

Кроме этого, Россия атаковала Южный мост в Киеве, использовав несколько волн нашествия дронами.

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