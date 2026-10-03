Ограничения движения на мостах в Киеве во время воздушной тревоги: что нужно знать
- В Киеве во время воздушной тревоги будут временно ограничивать движение по Южному и Подольско-Воскресенскому мостах.
- Другие мосты через Днепр будут работать для автотранспорта без ограничений.
В Киеве ввели временные ограничения для движения транспорта через два моста через реку Днепр в случае объявления сигнала воздушной тревоги. В частности, речь идет о Южном мосте и Подольско-Воскресенском мосте. Движение по другим мостам не будет перекрываться.
В Киеве изменили правила движения двумя мостами во время тревоги
Городские власти уточнили порядок проезда для каждого из мостов через Днепр:
- Подольско-Воскресенский мост: во время объявления сигнала или отбоя воздушной тревоги движение транспорта прекращается в обоих направлениях на 15 минут, после чего полностью восстанавливается;
- Южный мост: в случае объявления сигнала воздушной тревоги движение с левого на правый берег остается открытым без ограничений. В то же время с правого на левый берег движение транспорта ограничивается на 15 минут с момента объявления тревоги, после чего полностью восстанавливается.
Выезд на Южный мост в направлении с правого берега на левый осуществляется со стороны Столичного шоссе, Приднепровского шоссе, а также от автовокзала Выдубичи.
Движение транспорта по Северному мосту, Дарницкому мосту, мосту Патона и мосту Метро во время воздушных тревог будет осуществляться без ограничений.
Водителей и жителей столицы просят заранее учитывать обновленные правила и графики ограничений при планировании поездок по городу.
Утром 3 октября Россия атаковала Северный мост в Киеве, применив ударные беспилотники. Тогда в столице прогремели взрывы через одну минуту после объявления сигнала воздушной тревоги.
Кроме этого, Россия атаковала Южный мост в Киеве, использовав несколько волн нашествия дронами.