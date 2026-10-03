Силы обороны Украины нанесли удары по вражеским объектам в Самарском районе, которые связаны с российской военной машиной.

Об этом 3 октября заявил президент Владимир Зеленский.

ВСУ нанесли новые удары по позициям оккупантов в РФ

— Наши санкции достигли Самарского региона, позиций оккупантов с расчетами Искандеров в Брянском регионе. Есть новые результаты в Черном море, – говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что Россия продолжает атаковать украинскую инфраструктуру и объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей.

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The Russians continue to turn our infrastructure and everything that supports ordinary life into their targets. This morning in Kyiv, a “shahed” struck the Pivnichnyi Bridge. Overnight, residential buildings, railways, and energy infrastructure in many regions came under Russian… pic.twitter.com/I5lQr66YxC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2026

— Утром в Киеве Шахед ударил по Северному мосту. В течение ночи под российскими атаками были жилые дома, железная дорога и энергетика во многих регионах. В Черноморске дроном ударили по судну, – отметил он.

По словам президента, украинские военные находят способы справедливо отвечать на российские обстрелы и возвращать войну туда, откуда она пришла.

— Спасибо всем задействованным подразделениям за меткость и системную работу. Россия должна остановить свою неадекватную эскалацию, – подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских дальнобойных ударов за сутки 2 октября. Среди целей Сил обороны были нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы, предприятия, ракетно-космический центр и склад боеприпасов.

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