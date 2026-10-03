Поражено место запуска БпЛА, переправа, ремонтная база — Генштаб об ударах на ВОТ и в РФ
Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских оккупантов 2 октября и в ночь на 3 октября.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Удары по объектам врага на ВОТ и в РФ: что известно
По данным украинских военных, в районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.
Такие объекты, отмечают в Генштабе, являются одними из приоритетных целей, поэтому их системное поражение направлено на уменьшение способностей РФ бить по гражданской инфраструктуре Украины.
В районе Новоочероватого Донецкой области Силы обороны поразили переправу через реку Мокрые Ялы.
В Херсонской области, в районе Громовки, зафиксировано попадание в ремонтную базу оккупантов.
Еще два объекта находились под ударом ВСУ в РФ. Так, в районе Новой Таволжанки Белгородской области РФ украинские военные нанесли поражение по пункту управления.
А в районе Вознесеновки той же Белгородской области были удары по складу материально-технических средств.
Работа по ключевым целям российского агрессора продолжается, отмечают в Генштабе ВСУ.
Фото: 22 ОМБр