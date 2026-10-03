Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских оккупантов 2 октября и в ночь на 3 октября.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Удары по объектам врага на ВОТ и в РФ: что известно

По данным украинских военных, в районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

Сейчас смотрят

Такие объекты, отмечают в Генштабе, являются одними из приоритетных целей, поэтому их системное поражение направлено на уменьшение способностей РФ бить по гражданской инфраструктуре Украины.

В районе Новоочероватого Донецкой области Силы обороны поразили переправу через реку Мокрые Ялы.

В Херсонской области, в районе Громовки, зафиксировано попадание в ремонтную базу оккупантов.

Еще два объекта находились под ударом ВСУ в РФ. Так, в районе Новой Таволжанки Белгородской области РФ украинские военные нанесли поражение по пункту управления.

А в районе Вознесеновки той же Белгородской области были удары по складу материально-технических средств.

Работа по ключевым целям российского агрессора продолжается, отмечают в Генштабе ВСУ.

Фото: 22 ОМБр

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.