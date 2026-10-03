В Украине в выходные ожидается стихийное гидрометеорологическое явление — ночью 3-4 октября на Прикарпатье прогнозируются заморозки.

Также в ближайшие дни ожидается погода без осадков, лишь в западных областях ночью и утром местами будет туман.

В то же время с начала следующей недели воздушные потоки перейдут с холодных северных на более теплые западные. Днем в большинстве областей будут преобладать комфортные температуры до 19 градусов тепла.

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Более подробно о погоде в следующие 10 дней – рассказала синоптик Укргидрометцентра Оксана Скляр.

Прогноз погоды на выходные

В субботу, 3 октября, в Украине ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются.

В западных областях ночью и утром местами будет туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет 1-6° тепла, ожидаются заморозки на поверхности почвы, на Прикарпатье и в воздухе 0-3°, температура днем ​​14-19° тепла.

— В субботу действует предупреждение о стихийном гидрометаллургическом явлении. Ночью 3-4 октября на Прикарпатье в воздухе ожидаются заморозки 0-3 градуса, и это второй уровень опасности, — сообщила Оксана Скляр.

В воскресенье, 4 октября, будет преобладать переменная облачность, осадки не прогнозируются.

В западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет переменным, 3-8 м/с.

Температура ночью на Правобережье 1-6° тепла, ожидаются заморозки на поверхности почвы, на Прикарпатье и в воздухе 0-3°. На Левобережье будет 4-9 градусов тепла, днем ​​в Украине прогреется до 14-19 градусов.

Погода в Украине 5-7 октября

В Украине 5 октября ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет 4-9° тепла, днем ​​14-19°, на юге страны до 23°.

Во вторник, 6 октября, будет преобладать переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет 4-9° тепла, днем ​​16-21°.

В среду, 7 октября, также будет облачно, но без осадков. Ожидается ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем ​​16-21°.

Консультативный прогноз на 8 – 11 октября

Следующие дни в Украине будет без осадков, только 9 октября на Правобережье, 10 октября на Левобережье пройдут дожди.

Температура ночью будет 5-12°, днем ​​13-20°.

С 10 октября, начиная с западных областей, ожидается понижение температуры на 3-5°.

Таким образом, в течение следующих 10 дней в Украине будет преобладать сухая погода, только местами пройдут дожди. Также в целом температура будет комфортной — в пределах 14-19 градусов тепла.

В то же время жителям Прикарпатья уже в эти выходные стоит ожидать заморозков.

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