Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 3 октября: ликвидировано 1560 оккупантов, 45 артсистем и 1645 БпЛА
Потери РФ на 3 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 560 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 683-е сутки полномасштабной войны превысили 1,538 млн.
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Потери РФ на 3 октября 2026 года
- личного состава — около 1 538 950 (+1 560);
- танков — 12 391 (+3);
- боевых бронированных машин — 25 477 (+6);
- артиллерийских систем — 50 637 (+45);
- реактивных систем залпового огня — 2 178 (+3);
- средств противовоздушной обороны — 1 683;
- самолетов — 443;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 2 824 (+14);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 544 498 (+1 645);
- крылатых ракет — 5 126;
- кораблей (катеров) — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 156 731 (+422);
- специальной техники — 4 783 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 683-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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