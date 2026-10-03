Потери РФ на 3 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 560 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 683-е сутки полномасштабной войны превысили 1,538 млн.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 3 октября 2026 года

  • личного состава — около 1 538 950 (+1 560);
  • танков — 12 391 (+3);
  • боевых бронированных машин — 25 477 (+6);
  • артиллерийских систем — 50 637 (+45);
  • реактивных систем залпового огня — 2 178 (+3);
  • средств противовоздушной обороны — 1 683;
  • самолетов — 443;
  • вертолетов — 356;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 824 (+14);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 544 498 (+1 645);
  • крылатых ракет — 5 126;
  • кораблей (катеров) — 35;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 156 731 (+422);
  • специальной техники — 4 783 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 683-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Россия может готовить диверсии в Европе: в ГУР назвали возможные цели
Россия готовит гибридные операции в Европе и НАТО — ГУР

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.