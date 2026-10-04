Министерство обороны Украины вместе с местными властями готовит альтернативные решения на случай серьезных проблем с инфраструктурой из-за российских атак.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Зеленский об альтернативах на случай ударов РФ по инфраструктуре

По его словам, соответствующие структуры уже прорабатывают возможные сценарии на случай, если Россия усилит удары по критической инфраструктуре, в частности, в Киеве.

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– Министерство обороны работает вместе со всеми, с местными властями. И должны наработать в любом случае альтернативы, если будет какой-то серьезный вызов по инфраструктуре. Если они будут делать все, чтобы разрушить нам инфраструктуру в столице. Над этим уже работают, – сообщил он.

Зеленский также отметил, что российские войска расширяют список целей для атак. Среди них – мосты, дата-центры и объекты мобильной связи.

Президент подчеркнул, что видит в таких действиях стремление Кремля к постоянной эскалации войны.

— Я просто, честно, удивлен этим зверским желанием эскалировать каждый день. То есть он (Путин, – Ред.) рассчитывает на то, что будет постоянная эскалация. Он этого очень хочет, – добавил Зеленский.

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