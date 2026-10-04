Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
3 мин.
Потери врага на 4 октября: уничтожено 1 750 оккупантов и более 1,7 тыс. БпЛА
Потери врага на 4 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 750 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 684-е сутки полномасштабной войны превысили 1,540 млн.
Сейчас смотрят
Потери врага на 4 октября 2026 года
- личного состава – около 1 540 700 (+1 750) человек;
- танков – 12 391 (+0) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 483 (+6) шт.;
- артиллерийских систем — 50 686 (+49) шт.;
- РСЗО — 2 179 (+1) шт.;
- средств ПВО — 1 686 (+3) шт.;
- самолетов — 443 (+0) шт.;
- вертолетов — 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 837 (+13) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 546 240 (+1 742) шт.;
- крылатых ракет — 5 126 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 157 258 (+527) шт.;
- специальной техники – 4 788 (+5) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 684-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.