Потери врага на 4 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 750 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 684-е сутки полномасштабной войны превысили 1,540 млн.

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Потери врага на 4 октября 2026 года

  • личного состава – около 1 540 700 (+1 750) человек;
  • танков – 12 391 (+0) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 483 (+6) шт.;
  • артиллерийских систем — 50 686 (+49) шт.;
  • РСЗО — 2 179 (+1) шт.;
  • средств ПВО — 1 686 (+3) шт.;
  • самолетов — 443 (+0) шт.;
  • вертолетов — 356 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов — 2 837 (+13) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 546 240 (+1 742) шт.;
  • крылатых ракет — 5 126 (+0) шт.;
  • кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 157 258 (+527) шт.;
  • специальной техники – 4 788 (+5) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 684-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Київ

Источник: Генштаб ВСУ

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