Российские войска ночью и утром 5 октября продолжили атаки на украинские регионы.

В Одесской области под ударом оказались промышленная и портовая инфраструктура, а также дачный сектор, вспыхнули масштабные пожары. В Харькове российские ракеты ударили по Индустриальному району.

Атаки также зафиксировали в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

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Тем временем США вывели дальнобойные бомбардировщики B-1 с британской авиабазы RAF Fairford. CNN сообщает, что передислокация произошла на фоне информации о новой угрозе, однако официально причины такого решения американская сторона не назвала.

Об этих и других событиях ночи и утра 5 октября — читайте в дайджесте.

Массированная атака на Одесскую область

В ночь на 5 октября российские войска совершили массированную воздушную атаку на Одесскую область. Под ударами оказались промышленная и портовая инфраструктура, а также дачный сектор.

В результате попаданий возникли масштабные пожары. Спасателям пришлось работать в условиях высокой температуры и повторных сигналов воздушной тревоги.

Из-за сильного задымления специалисты по радиационной, химической и биологической защите ГСЧС обследовали территорию. По результатам измерений опасных веществ не обнаружили, радиационный фон оставался в пределах нормы.

В Измаильском районе российская атака повредила гражданскую инфраструктуру. В Вилковом поврежден дачный дом. В другом районе области после попадания загорелись дачные дома.

Все пожары удалось потушить. По имеющимся данным, погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий привлекали более 90 спасателей ГСЧС и представителей Ассоциации добровольных пожарных Украины.

Удар по Харькову

Ночью российские войска нанесли удары баражирующими боеприпасами типа Бандероль по Индустриальному району Харькова.

В результате атаки возник пожар. Горели помещения двухэтажного административного здания, автомобили и мусор.

Повреждения получили жилые и административно-производственные здания, а также автомобили.

В результате российской атаки один человек погиб, ещё шестеро пострадали.

Спасатели потушили пожар. На местах работали подразделения ГСЧС, пиротехники, психологи, полицейские, медики, волонтеры и коммунальные службы.

Атака на Запорожье и почти 900 ударов по области за сутки

Утром российские войска атаковали объект инфраструктуры в Запорожье. По предварительным данным, в результате этого удара люди не пострадали.

В то же время за последние сутки российская армия нанесла 891 удар по 52 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожский район двое человек погибли, еще двое получили ранения.

Российские войска нанесли 25 авиаударов по населённым пунктам области. Еще 719 атак пришлось на беспилотники разных модификаций, в основном FPV.

Также зафиксировали два обстрела из реактивных систем залпового огня и 145 артиллерийских ударов.

В областную администрацию поступило 40 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и инфраструктурных объектов.

Почти 20 атак дронами на Днепропетровскую область

В ночь на 5 октября российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская общины. В результате атак повреждено административное здание.

В Новоалександровской общине Днепровского района после российской атаки возник пожар.

В Синельниковском районе российские войска наносили удары по Васильковской и Дубовиковской общинам. Там повреждены частные жилые дома и сельскохозяйственная техника.

Ночная атака на Сумскую область

Ночью российские беспилотники атаковали Сумскую область. Последствия ударов зафиксировали как минимум в двух общинах.

В Кролевецкой общине загорелось нежилое помещение. Существовала угроза распространения огня, однако спасателям удалось локализовать и ликвидировать пожар.

В Путивльской общине повреждено частное домовладение. Там также возник крупный пожар.

Все очаги возгорания ликвидированы. По предварительной информации, люди не пострадали.

США вывели бомбардировщики B-1 с британской авиабазы

Соединённые Штаты вернули на свои базы дальнобойные бомбардировщики, которые были развернуты на британской авиабазе RAF Fairford.

Как сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, все размещенные там американские бомбардировщики покинули Великобританию. Официальную причину такого решения собеседник телеканала не назвал.

В то же время другой источник CNN охарактеризовал новую угрозу как “реальный инцидент”. По данным The Guardian, RAF Fairford покинули как минимум 10 из 12 бомбардировщиков B-1, причем часть самолетов прибыла на ротацию менее чем за неделю до этого.

Передислокация произошла после задержаний в Великобритании в рамках расследования возможного заговора с целью нападения на авиабазу. 27 сентября британская полиция задержала пятерых мужчин по подозрению в преступлениях, связанных с терроризмом и взрывчаткой.

Позже их отпустили под залог, а взрывчатки в проверенных фургонах не нашли.

Потом задержали еще одного мужчину с двойным британско-иранским гражданством. Британская сторона связывала инцидент с Ираном, а Тегеран отрицал свою причастность. В предоставленных материалах нет прямого подтверждения того, что именно это дело стало причиной возвращения B-1 в США.

В Киеве запускают дополнительные рейсы City Express

С 5 по 9 октября между правым и левым берегами Киева будут курсировать 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express.

Поезда будут курсировать по маршруту Выдубичи — Дарница — Выдубичи в часы пиковой пассажиропотока: с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 21:00.

Дополнительные рейсы будут останавливаться также на станции Березняки. На Выдубичах посадка и высадка будут происходить на третьем пути, а на Дарнице — на первом или втором.

Вместе с регулярными пригородными, региональными поездами и другими рейсами Kyiv City Express в часы пик между двумя берегами столицы будет курсировать до шести поездов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 685-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.