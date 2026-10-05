Всего за последние сутки произошло 163 боевых столкновения.

Противник нанес 1 ракетный и 54 авиационных удара, сбросил 158 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для поражения 5 226 дронов-камикадзе и осуществил 1 641 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий на 5 октября 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 685-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.