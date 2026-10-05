Офис генерального прокурора, Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины подписали совместную Инструкцию по организации досудебного расследования по уголовным производствам о преступлениях, связанных с сексуальным насилием в условиях конфликта. Документ устанавливает единый ориентированный стандарт работы всей правоохранительной системы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Инструкция по расследованию сексуального насилия в условиях войны

При подписании Инструкции присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Нил Кромптон.

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Разработка документа продолжалась с 2023 года при содействии посольства Великобритании в Украине в рамках Инициативы по предотвращению сексуального насилия в условиях конфликта (СНПК), а также с участием экспертов организаций Synergy for Justice и Global Rights Compliance.

— Для украинской правоохранительной системы это действительно важный шаг. Во-первых, у нас есть единые правила работы при расследовании таких уголовных производств. Во-вторых, принятие Инструкции является частью выполнения евроинтеграционных обязательств Украины и внедрения европейских стандартов защиты пострадавших, — подчеркнул исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский.

Главная цель новой Инструкции – избегание повторной травматизации человека (ретравматизации) через процессуальные действия. Ключевыми принципами расследования теперь определена безопасность, уважение прав и достоинства пострадавших.

Основные нововведения документа предусматривают:

изменение терминологии и формата: для уменьшения психологического давления вместо традиционного термина допрос будет применяться понятие интервью, а общение будет происходить по менее формализованным подходам;

четкое разграничение статусов: урегулирован порядок первой коммуникации с людьми, которые еще не приобрели процессуальный статус потерпевшего, а также разграничено понятие пострадавшего и потерпевшего;

подготовку кадров и оценку рисков: вводится специальная подготовка для следователей и прокуроров, обязательная оценка рисков для пострадавших, предварительное планирование действий и получение информированного согласия;

психологическую и процессуальную поддержку: пострадавшее лицо имеет право на сопровождение человеком, которому оно доверяет;

системную помощь: определен порядок взаимодействия правоохранителей с Координационным центром поддержки потерпевших и свидетелей и механизм перенаправления людей для получения помощи.

Утвержденная Инструкция полностью учитывает требования Директивы ЕС 2012/29/ЕС о правах, поддержке и защите потерпевших от преступлений.

Изменение стандартов является важной частью выполнения евроинтеграционных обязательств Украины и реализации Дорожной карты по верховенству права.

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