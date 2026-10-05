Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 5 октября: уничтожено 2020 оккупантов, 47 артсистем и 1855 БпЛА
Потери РФ на 5 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 2 020 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 685-е сутки полномасштабной войны превысили 1,542 млн.
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Потери РФ на 5 октября 2026 года
- личного состава / personnel – около 1 542 720 (+2 020) человек / persons
- танков/tanks – 12 393 (+2) ед.
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 25487 (+4) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 50733 (+47) ед.
- РСЗО / MLRS – 2 182 (+3) ед.
- средства ПВО / anti-aircraft systems — 1688 (+2) ед.
- самолетов/aircraft – 443 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 356 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов / ground robotic systems – 2 859 (+22) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 548 095 (+1 855) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles — 5126 (+0) ед.
- корабли/катера/warships/boats – 35 (+0) ед.
- подлодки / submarines – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 157 985 (+727) ед.
- специальная техника / special equipment – 4 793 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 685-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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