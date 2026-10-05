Потери РФ на 5 октября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 2 020 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 685-е сутки полномасштабной войны превысили 1,542 млн.

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Потери РФ на 5 октября 2026 года

  • личного состава / personnel – около 1 542 720 (+2 020) человек / persons
  • танков/tanks – 12 393 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 25487 (+4) ед.
  • артиллерийских систем / artillery systems – 50733 (+47) ед.
  • РСЗО / MLRS – 2 182 (+3) ед.
  • средства ПВО / anti-aircraft systems — 1688 (+2) ед.
  • самолетов/aircraft – 443 (+0) ед.
  • вертолетов / helicopters – 356 (+0) ед.
  • наземных робототехнических комплексов / ground robotic systems – 2 859 (+22) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 548 095 (+1 855) ед.
  • крылатые ракеты / cruise missiles — 5126 (+0) ед.
  • корабли/катера/warships/boats – 35 (+0) ед.
  • подлодки / submarines – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 157 985 (+727) ед.
  • специальная техника / special equipment – ​​4 793 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 685-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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