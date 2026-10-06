В центральных органах исполнительной власти (ЦОИВ) на первом этапе планируют сократить более 4 тыс. вакантных должностей. Это часть мероприятий по оптимизации и повышению эффективности государственного аппарата.

Об этом во вторник, 6 октября, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Корецкий анонсировал сокращение чиновников

— В рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата в центральных органах исполнительной власти планируется на первом этапе сокращение более 4 тыс. вакантных должностей. Самое важное – проводим функциональную диагностику госаппарата. Проверим, какие функции имеют органы и соответствуют ли они реалиям и приоритетам государства, а уже потом определяем структуру и финальную численность, – отметил премьер.

По его словам, количество заместителей министров будет определяться в соответствии с объемом задач и будет уменьшено примерно на 20%. Для заместителей руководителей других ЦОВВ предусмотрено сокращение почти на 18%.

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Будет пересмотрено обучение для государственных служащих. Систему обучения планируют изменить, чтобы она соответствовала задачам конкретной должности.

— Отдельное направление – это совершенствование системы обучения, которая должна быть привязана к задачам конкретной должности. Для молодежи запустим информирование, стажировки. Есть отдельная программа для ветеранов, – заявил премьер.

Корецкий сообщил, что Совет по вопросам государственного управления уже возобновил работу.

К его деятельности присоединились чиновники, парламентарии и эксперты. Во время заседания представили детальный план работы и определили ответственных за каждое направление.

— Цель всех этих изменений – профессиональный государственный аппарат, способный быстро и эффективно выполнять поставленные задачи, – подчеркнул Корецкий.

Ранее Сергей Корецкий анонсировал анализ системы государственного управления, сокращение количества работников центральных органов исполнительной власти и уменьшение количества заместителей министров.

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