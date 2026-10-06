Секретарь СНБО Клименко возглавил Совет экспертов по вопросам энергобезопасности: детали
- Владимир Зеленский указом №1028/2026 назначил секретаря СНБО Игоря Клименко главой Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности.
- Отдельным указом №1030/2026 Зеленский утвердил персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Клименко главой Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности.
Клименко назначен главой Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности
Соответствующие изменения были внесены указом президента №1028/2026 от 5 октября. Документ вступил в силу со дня его опубликования.
Согласно указу, Клименко возглавил консультативный орган СНБО, занимающийся анализом государственной политики в сфере энергетической безопасности.
Совет экспертов оценивает эффективность политики в сфере энергосбережения, развития возобновляемых источников энергии и использования альтернативных видов топлива, а также готовит соответствующие предложения для Совета национальной безопасности и обороны.
Персональный состав Рады должен утвердить его глава по согласованию с президентом Украины.
Зеленский утвердил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству
Отдельным решением президент утвердил персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
Главой комиссии стал заместитель секретаря СНБО Давид Алоян. Его заместителями назначены заместитель министра обороны Анна Гвоздяр и заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко.
Полный состав:
- Давид Алоян — заместитель секретаря СНБО, председатель комиссии;
- Анна Гвоздяр — заместитель министра обороны, заместитель председателя комиссии;
- Александр Мищенко — заместитель министра иностранных дел, заместитель председателя комиссии;
- Константин Брожко — заместитель начальника ГУР Минобороны;
- Иван Гаврилюк — в.и. о. генерального директора АО Украинская оборонная промышленность;
- Виталий Кондратов — заместитель министра экономики и окружающей среды;
- Людмила Кравченко — заместитель министра юстиции;
- Роман Марчук — заместитель главы Службы внешней разведки;
- Ярослав Мережко — заместитель главы СБУ;
- Владимир Михеев — заместитель главы Государственного космического агентства;
- Владислав Суворов — заместитель главы Государственной таможенной службы;
- Василий Тетеря — заместитель министра внутренних дел;
- Андрей Тивончук — руководитель департамента Аппарата СНБО, секретарь комиссии;
- Олег Цильвик — и. о. главы Государственной службы экспортного контроля;
- Егор Чернев — народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки;
- Николай Щур – заместитель генерального директора Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента.
В то же время, Совет национальной безопасности и обороны Украины пишет, что он анализирует состояние и эффективность государственной политики в энергетической сфере, в частности в вопросах энергосбережения, развития возобновляемых источников энергии и использования альтернативных видов топлива, и готовит соответствующие предложения для СНБО.