Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Клименко главой Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности.

Клименко назначен главой Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности

Соответствующие изменения были внесены указом президента №1028/2026 от 5 октября. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Согласно указу, Клименко возглавил консультативный орган СНБО, занимающийся анализом государственной политики в сфере энергетической безопасности.

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Совет экспертов оценивает эффективность политики в сфере энергосбережения, развития возобновляемых источников энергии и использования альтернативных видов топлива, а также готовит соответствующие предложения для Совета национальной безопасности и обороны.

Персональный состав Рады должен утвердить его глава по согласованию с президентом Украины.

Зеленский утвердил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Отдельным решением президент утвердил персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Главой комиссии стал заместитель секретаря СНБО Давид Алоян. Его заместителями назначены заместитель министра обороны Анна Гвоздяр и заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко.

Полный состав:

Давид Алоян — заместитель секретаря СНБО, председатель комиссии;

Анна Гвоздяр — заместитель министра обороны, заместитель председателя комиссии;

Александр Мищенко — заместитель министра иностранных дел, заместитель председателя комиссии;

Константин Брожко — заместитель начальника ГУР Минобороны;

Иван Гаврилюк — в.и. о. генерального директора АО Украинская оборонная промышленность;

Виталий Кондратов — заместитель министра экономики и окружающей среды;

Людмила Кравченко — заместитель министра юстиции;

Роман Марчук — заместитель главы Службы внешней разведки;

Ярослав Мережко — заместитель главы СБУ;

Владимир Михеев — заместитель главы Государственного космического агентства;

Владислав Суворов — заместитель главы Государственной таможенной службы;

Василий Тетеря — заместитель министра внутренних дел;

Андрей Тивончук — руководитель департамента Аппарата СНБО, секретарь комиссии;

Олег Цильвик — и. о. главы Государственной службы экспортного контроля;

Егор Чернев — народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки;

Николай Щур – заместитель генерального директора Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента.

В то же время, Совет национальной безопасности и обороны Украины пишет, что он анализирует состояние и эффективность государственной политики в энергетической сфере, в частности в вопросах энергосбережения, развития возобновляемых источников энергии и использования альтернативных видов топлива, и готовит соответствующие предложения для СНБО.

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